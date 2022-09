Era uno de los favoritos y no ha defraudado, confirmando que es uno de los valores seguros del deporte de la provincia. Aunque había viajado a Albania a por el título, Hugo Arillo (Elche, 20 años) se encuentra moderadamente satisfecho con la medalla de plata obtenida ayer en el Campeonato de Europa sub-21 de taekwondo. Sobre todo, por su condición física: «Hace dos semanas, sufrí una lesión en el vasto interno de la pierna izquierda. Y ayer, durante todo el torneo, sufrí molestias en la zona lumbar. Es decir, no he disputado este Europeo en plenitud. Por todo ello, estoy contento con el subcampeonato continental. Es cierto que, tras ganar el tercer combate, me ilusioné con el oro. En la tercera ronda, en los cuartos de final, superé a un turco que ya ha conseguido brillantes resultados en los grandes eventos internacionales absolutos y apunta muy claramente a París 2024. Por desgracia, en la final, no pude exhibir mi mejor versión. Se me escapó el primer asalto por muy poco, pero, en el segundo, no tuve opciones. No obstante, en líneas generales, las conclusiones son satisfactorias», comentó Arillo en declaraciones a la web del Proyecto FER.

Preguntado sobre si este esta plata en el Europeo sub-21 es el mejor resultado de su carrera deportiva, el deportista ilicitano no se muestra del todo categórico, pero se inclina por el sí. «Creo que esta medalla está por encima de algunos podios logrados en diversos Open internacionales de categoría absoluta. Y la situaría a un nivel similar a las dos novenas plazas alcanzadas en los dos últimos Campeonatos de Europa», señala Hugo, a quien el calendario todavía le reserva dos grandes torneos antes de la conclusión de 2022. Hugo Arillo apunta alto Aunque permanezca en Albania para afrontar, este próximo domingo, un nuevo Open, Arillo tiene fijados todos los sentidos en, por una parte, el Grand Prix de Manchester, previsto a finales de noviembre, y, por otra, y sobre todo, en el Campeonato del Mundo absoluto, que se celebrará en México del 13 al 20 de noviembre. Será su primer certamen universal de carácter absoluto. Máxima alegría para el prometedor deportista ilicitano. Por otro lado, la actual subcampeona olímpica, Adriana Cerezo, la vigente campeona de Europa de la categoría, Laura Rodríguez o el bronce en el pasado Mundial júnior, Sergio Troitiño, son las principales bazas españolas para el Campeonato de Europa Sub 21 de taekwondo que se está disputando en Tirana.