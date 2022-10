Torrevieja, después de su eficaz puesta de largo como una de las sedes del Mundial 2021, será el cuartel general de las Guerreras antes de la cita continental más importante del calendario- La localidad alicantina albergará, entre el 28 y el 30 de octubre, el 25º Torneo Internacional de España, donde la selección española femenina de balonmano se enfrentará a Túnez, Egipto y Suiza antes de empezar el Europeo que organizan entre Eslovenia, Macedonia del Norte y Montenegro.

La cita, que tendrá como escenario el Palacio de los Deportes Tavi y Carmona, fue presentada en el salón de plenos del Ayuntamiento torrevejense, donde estuvieron presentes el presidente de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), Francisco Blázquez; el alcalde del municipio, Eduardo Dolón; y su concejala de Deportes, la exjugadora internacional, Diana Box.

Blázquez destacó que la selección se siente "en casa" en la ciudad tras su gran experiencia durante el Mundial. "El balonmano español y el balonmano mundial tienen una deuda pendiente con Torrevieja. Tenemos que devolver a la ciudad y a sus habitantes todo lo que hicieron por nosotras en el Mundial. Un Mundial que fue reconocido internacionalmente como un éxito por su gestión sanitaria, especialmente aquí", manifestó.

"El esfuerzo que realizaron tanto el Ayuntamiento como la Diputación fueron clave en el éxito de este Mundial. Torrevieja fue talismán para la selección y fue el epicentro del balonmano español. Aquí comenzó todo, con ese apoyo incondicional. Por eso venimos aquí a preparar una cita tan importante como es el Campeonato de Europa, que también marcará nuestro camino para los Juegos Olímpicos de París de 2024", prosiguió.

Por su parte, el primer edil, también se mostró entusiasmado con el regreso de la selección. "Cuando nos planteó que las 'Guerreras' volvieran a Torrevieja... no pudimos decir que no. No solo tendremos el torneo, sino la concentración previa de las 'Guerreras' para el Europeo. No podemos sentirnos más orgullosos", indicó.

Por último, la concejala, que en su etapa en el balonmano profesional formó parte de las Guerreras, se ha mostrado segura de que la ciudad se volcará con la selección. "Todo el cariño que Torrevieja le dio a las 'Guerreras' se está devolviendo, sin duda. Torrevieja es un fortín, el cuartel general de las 'Guerreras', que estarán aquí preparando una cita tan importante como es el Europeo. Ellas tienen claro que la ciudad les anima, les apoya. Una vez más, apostamos por ellas", señaló.

En Torrevieja, la selección que ahora entrena Ignacio Prades ganó los seis partidos que disputó en la fase previa y el cuadro principal del Mundial. Además, la ciudad salinera será el escenario de la presentación de la nueva equipación oficial de Joma que vestirán 'Guerreras' en la cita continental. El acto, previsto para el jueves 27 de octubre, consistirá en "un desfile de moda desenfado", en el que las propias jugadoras ejercerán de maniquíes mostrando los diseños de la nueva ropa de juego, así como todos los complementos de los equipos nacionales (chándal, sudaderas, bolsas y demás material deportivo).

El Torneo Internacional de España (TIE) contra Túnez, Egipto y Suiza será la última prueba del combinado nacional antes de la cita continental de noviembre, mes en el que se detendrá la Liga.