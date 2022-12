La vida cambia súbitamente. Apenas deja tiempo para paladear los días buenos, los de gloria, los que sirven de escenario de momentos inolvidables. Cinco meses después de verse las caras en el Olímpico Camilo Cano, La Nucía y el Intercity vuelven a cruzarse, pero esta vez con un fondo musical mucho más sombrío, sin el brío ni el lustre de aquel día, el inefable 15 de mayo de 2022 en el que el conjunto de la capital consumó su cuarto ascenso en cinco años y se plantó, desde Preferente, en la antesala del fútbol profesional.

Esta noche, cuando el balón eche a rodar a las 20 horas, aquel empate sin goles será una efeméride vaga que no valdrá a ninguno de los oponentes para algo más que para esbozar una tímida mueca evocadora a los supervivientes de una mañana memorable para las dos franquicias.

Quince fechas después de su debut en la tercera categoría, los dos clubes se ven envueltos en una pelea mucho más hostil, la que te golpea con puño de hierro si no escapas, la que te manda de vuelta al infierno del que costó tanto salir. Ferrando y Siviero se reencuentran sobre el césped, y también su fútbol, ideado para resistir más que para dominar, a pesar del desembolso realizado por ambas entidades.

EL DATO 2 Veces se han enfrentado estos dos clubes, ambas en Segunda RFEF ►De momento, la igualdad es máxima. El curso pasado, en el Antonio Solana, en la primera vuelta, firmaron tablas (1-1) y cedieron el título de campeón de invierno al Hércules. En el duelo de la segunda, el último de la fase regular, el empate sin goles favoreció a los visitantes, que ganaron la Liga.

Después de dos victorias consecutivas, La Nucía, que se atascó de inicio y se acostumbró a verse en la zona baja de la clasificación, ha dado un salto que le aleja momentáneamente de la quema. Tres puntos tiene de renta sobre su enemigo de esta noche, que se ha metido de lleno en el pozo y necesita sumar de tres en tres después de enlazar seis semanas sin conseguir ganar... pese a haber estado cerca en alguna de ellas.

A César Ferrando no le ha costado admitir que están ante «una semana grande». Para el preparador valenciano el cambio de inercia que ha experimentado su equipo tiene una explicación sencilla: «hemos recuperado a nuestros lesionados, que han sido muchos en algún tramo de Liga, y lo que antes no nos entraba ahora sí entra», indica. Con todos disponibles, Ferrnado podría alinear un once integrado por Ackermann, Romera, Adri León, Moisés García, Kevin Toner, Dasquet, Fer Pina, Ángel López, Jorge García, Javi Martín y Mariano Sanz.

Gustavo Siviero no puede contar en el Olímpico con Kekojevic, Gálvez, Ferroni, Benja ni Koffi y César Ferrando tiene a todos sus hombres disponibles

La caída del ambicioso proyecto puesto a las órdenes de Siviero tiene que frenar. Los dos empates seguidos en los últimos dos compromisos ligueros, ante el Atlético Baleares y Barcelona Atlètic, sin ver puerta en ninguno, han aliviado algo la tensión en el conjunto negro, que necesita triunfos para recobrar el espíritu para el que fue creado el club en 2017, llegar a la Liga SmartBank y ser autosuficiente económicamente.

En palabras del propio preparador argentino, sus hombres deben seguir la línea del último enfrentamiento «ante un rival que está en alza». El técnico del Intercity está convencido de que el gol volverá «porque ya lo hemos tenido». «Esto va por rachas y ahora estamos en un momento gris en el que falla la definición», indicó. Con las bajas de Rafa Gálvez, Leo Ferroni, Benja Martínez, Cristian Koffi y, posiblemente, de Iván Kecojevic, todas por lesión, el Intercity podría saltar al Olímpic Camilo Cano con Manu Herrera; Guillem Jaime, Álvaro Pérez, Vadik Murria, Cristo; Miguel Marí, Bellotti, Cristian Herrera; Pol Roigé, Aarón Piñán y Etxaniz.