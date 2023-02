Vicente Parras, que el domingo se mide con el Calahorra (16:00 horas), colista del grupo 2 de Primera RFEF, ve con buenos ojos la continuidad de la categoría respetando el actual formato, aunque dejando claro que siempre que se controle el gasto de los clubes para impedir que se produzcan impagos a jugadores y técnicos, entre otros.

El técnico ilicitano, con sobrada experiencia en el lado más amargo del fútbol modesto durante sus estancias en el Ontinyent, desaparecido, y también en el Alcoyano, que necesitó de ayuda de emergencia de la Federación para cumplir con sus promesas de pago al final de la pasada campaña, y en el que cumple su cuarta temporada, ha asegurado que la antesala del fútbol profesional "es una competición espectacular, un punto por encima de la antigua Segunda B, pero hay que cuidarla", advierte.

El preparador del Deportivo defiende su continuidad, "aunque no a cualquier precio", esgrime. "Tiene que garantizarse de alguna manera que si los clubes prometen algo lo paguen y no engañen, no puede ser que te digan una cantidad y luego ya veremos si podemos", lamenta Parras, que sabe de lo que habla porque ya ha padecido situaciones así en su trayectoria en los banquillos.

El entrenador ilicitano que llegar a esas situaciones "supone una ruina para los clubes y las ciudades", además de considerar que hacerlo provoca "competencia desleal" con aquellos equipos que sí que cumplen con sus compromisos adquiridos sin prometer lo que no tienen para tener acceso a jugadores de más caché.

La semana vuelve a estar marcada por la división que existe entre los integrantes de la Primera RFEF, entre quienes apoyan el deseo de su presidente, Luis Rubiales, de poner coto al gasto de los clubes, entre los que se encuentra el Alcoyano, y quienes entienden esa tutela como una privación de libertad de acción que no está bien justificada. A la espera de la votación definitiva, y con la amenaza de la vuelta al modelo anterior del máximo dirigente, la temporada continúa y el Deportivo se desplaza al campo del colista para dar continuidad al triunfo del domingo pasado.

El Alcoyano se medirá en La Planilla con el Calahorra, un campo que visitará por primera vez en su historia. Vicente Parras cree que su equipo está ante "una buena oportunidad para dar un golpe encima de la mesa, colocarnos con 32 puntos y decir, ojo estamos en una buena dinámica, bien físicamente y cada vez más lejos de abajo", desea el preparador ilicitano.

Parras, muy gráfico en su planteamiento, considera que si a los últimos viajes a Sabadell y Logroñés "fuimos con el culito apretado", el domingo, ante el colista, "todavía más". "Hemos de aprender de lo ocurrido y ser fuertes en cada minuto", demanda el técnico.

La baja del goleador Raúl Alcaina obligará a situar a Rubén Rubio como "nueve", siendo su primera titularidad esta temporada como referencia ofensiva. "Es su momento, además es un campo que le puede beneficiar con su disputa y batalla continua", indica Parras, que espera a un Calahorra "muy competitivo", un rival que, en su opinión, "maneja muy bien las cosas que te dan puntos" tras la llegada de Juan Carlos Pouso al banquillo antes del parón navideño. "Buscará mantener la portería a cero con jugadores de calidad y veloces arriba", avanza.