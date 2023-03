Entrenador, exatleta y también diseñador publicitario profesional. José Vale Zapata López lleva media vida dedicada al diseño profesional y desde 2003 se encarga de la imagen de la Media Maratón de Elche: carteles, medallas, camisetas y un largo etcétera. Esta edición, la 50ª de la carrera más antigua del mundo, ha necesitado de una dedicación muy especial, pero fue a partir de 2019 cuando le propuso a la organización la creación de una imagen global «con la que abrirnos al mundo». «Que se transmitiera de un vistazo todo lo que supone la Media Maratón de Elche», señala José Vale, hijo del actual presidente del C.A. Elche Decatlón, club organizador de la carrera, José Valeriano Zapata.

La camiseta y la medalla que tendrán los corredores de esta edición tan especial tiene un diseño exclusivo que ya está acaparando multitud de elogios entre los participantes e incluso entre los que no han podido tener dorsal y que han pedido a la organización comprar la elástica conmemorativa. «Para esta edición decidí crear unos nuevos personajes, 5 iconos emblemáticos de la ciudad, conceptuales pero totalmente reconocibles llamados Dama (Dama de Elche), Basi (Basílica de Santa Maria), Grana (Magrana del Misteri d’Elx), Palmi (Palma blanca), Asun (Nuestra Sra de la Asunción). Estos nuevos actores en escena se unen al logo principal que esta edición se encuentra arropado en el interior de un 50 dorado y compacto que denota la fortaleza y en lustre de esta prueba única», explica el creador de la imagen, que llegó a ser atleta de élite hasta categoría sub 23.

«Junto al slogan de esta edición (que fue el título del dossier que presenté a la dirección) ‘Una media histórica’ forman la piedra angular de la imagen publicitaria de la 50 edición y que, fuera del éxito que al parecer ha tenido, me quedo con la sensación de satisfacción personal por haber conseguido, incluso, superar las expectativas y el alto listón que me puse cuando me senté a crearla», prosigue José Vale orgulloso de la obra: «La camiseta y la medalla son esas dos piezas conmemorativas más visibles e importantes cuando plasmas la imagen de un evento, el premio al esfuerzo del corredor y gran recuerdo que llevarán a sus casas para guardarlas con cariño. Agradezco el esfuerzo de Vía Sport, consiguiendo una prenda de gran calidad de textil y sublimado y tanto las muestras como la fabricación de las 3200 camisetas en tiempo récord. Un buen diseño no luce sin un buen soporte».

"Queríamos una imagen que los corredores reconozcan rápidamente y que los ilicitanos se sientan identificados"

La Media Maratón de Elche agotó hace tiempo sus dorsales de forma que serán 3.200 atletas los que se den cita este domingo en la carrera que arrancará a las 10 horas. «Como miembro de la organización aprovecho para dar las gracias a los corredores de casi 30 países distintos que han apostado por no perderse la 50 edición de la más antigua del mundo, a patrocinadores y colaboradores, a los casi 1000 voluntarios, a todas las asociaciones y entidades de Elche que apoyan la prueba y a título personal, a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Elche y al C.A. Elche Decatlón por confiar en mí un año más para expresar y darle forma a un sentimiento que tantísimos amantes del running en Elche llevamos muy dentro. Es un auténtico placer pertenecer al equipo humano que organiza esta prueba tan especial», señala agradecido el responsable de Tecnificación y sector de velocidad, vallas y pruebas combinadas del C.A Elche Decatlón.

Media vida diseñando

José Vale lleva prácticamente media vida dedicado al diseño profesional y desde 2.002 ocupa una parte importante de su tiempo el diseño de todo lo relacionado con la Media Maratón de Elche. «Empecé a colaborar aportando mi granito en esta parcela, ya que aunque siempre se me dio bien el arte y el diseño, nunca lo había expuesto a la opinión pública, y gracias figuras que tiraban del carro de la Media como Pedro Lapaz o Juanjo Candela que confiaron en mí para tal fin empecé a hacer mis primeros pinitos en el diseño publicitario», recuerda.

«Mientras realizaba los carteles para la Media cada año (exceptuando algún año suelto que no fui yo el creador), iba formándome en la materia haciendo cursos específicos de diseño gráfico publicitario y saliéndome trabajos para otras pruebas deportivas y otros eventos culturales. A los carteles, cada año de temáticas distintas, fueron añadiéndose elementos de la bolsa del corredor como la camiseta o la medalla, diseño de vallas, mupis o lonas para photocall colaborando con otros profesionales del gremio de marketing», afirma el entrenador, muy ilusionado con esta edición de la carrera: «No fue hasta llegar a la edición 47 el año 2019, cuando propuse a la organización el crear una imagen de marca global de la Media Maratón de Elche y que dotará de personalidad e identidad propia a la prueba y sobre todo de continuidad, algo muy importante si quieres lograr ser una gran prueba. Una imagen que los corredores reconozcan claramente y los ilicitanos se sientan identificados y que evento es de casa».

«Esta parte se logró potenciar muchísimo con esa imagen de marca y nuestro simpático logo de la ME ha continuado en estos años complicadísimos para todos por la pandemia en las ediciones 48 y 49, años que junto a Andrés García, responsable de Marketing y RRSS del equipo, entre otras funciones importantes que realiza, hemos conseguido dotar a la Media de Elche de una gran imagen global donde no falta ningún detalle de la prueba sin que sea reconocible y en consonancia con esa imagen matriz», explica José Vale, deseando que se dé el pistoletazo de salida a la carrera.