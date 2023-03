Cuando vean las fotos de Paola García Lozano con la medalla de oro de campeona de Europa absoluto colgando del cuello, no piensen sólo en cómo esta joven de 17 años quedó tiritando el pabellón de Guadalajara al estilo de un huracán con una exhibición arrolladora de cómo se realiza la modalidad de kata rozando la perfección. Piensen también que, con apenas 9 años, cuando no podía salir de casa sola por ser una niña, practicaba los katas delante del espejo, absorbiendo todo conocimiento de entrenadores y campeones. Buscando cada día un centímetro más de perfección. Cuidando los detalles, el descanso, la alimentación, siendo innegociable con cada minuto de entrenamiento y totalmente inflexible con cada paso en su planificación y preparación. No hay un plan en mitad del camino si existe un entrenamiento en el horizonte. Es el compromiso, la disciplina y el sacrificio elevado a la máxima potencia. Así se forjan los campeones. Así que, cuando vean a Paola García Lozano con esa medalla de campeona de Europa que hoy es orgullo de todo el deporte extremeño, no piensen sólo en este campeonato, sino en su enorme preparación para llegar aquí con tan sólo 17 años.

El talento natural no conoce ni de tiempos ni de edades. Paola García se presentó en Guadalajara como la más joven karateca en competir un Europeo absoluto en kata femenina. Y salió ayer del pabellón como la más joven campeona continental. Una proeza absolutamente histórica. Las casualidades del deporte y del destino, que casi nunca tienen que ver con la suerte, hizo que este primer título continental absoluto llegara en España. Sus abuelos, sus padres, sus amigos, sus compañeros de gimnasio, su espejo e inseparable hermana Marta García, su entrenador... todos arroparon a Paola en un momento único que se guardara para la historia. Es muy probable que haya más títulos. Y quizá lo mejor esté por llegar. Pero éste siempre tendrá un simbolismo especial. Abrumadora Paola García Lozano se llevó la medalla de oro con una final brillante. Saltó al tatami como nos tiene acostumbrados, con una templanza y madurez impropia de su edad. Apostó por el kata ‘Chatanyara Kushanku’ y recibió una fantástica puntuación de 42,60, por delante de los 41,20 de su rival, la francesa Helvetia Taily, de 23 años, seis más que Paola y con varias torneos más en la mochila. A los jueces no podías temblarle el brazo ante semejante brillante practicando esta modalidad deportiva. La final fue la guinda a un torneo arrollador. Comenzó la ronda inicial con un ‘Kururunfa’ que le catapultó a los 41,90 puntos, siendo la mejor en su grupo de clasificación. Llegó a los 42,30 puntos con el kata ‘Suparinpei’. Y para colarse en la final alcanzó el pico con el kata Papuren y 44,30 puntos, la puntuación más alta que el campeonato europeo del presente año ha visto tanto en masculino como en femenino. Con esa carta de presentación afrontó una final donde su concentración, que parecía más de una veterana de 35 años que de una joven de la mitad de edad, se impuso de forma aplastante. Joya de España Paola García Lozano recibió el abrazo y las felicitaciones de todos sus compañeros de Selección Española, efusivamente de sus seleccionadores y muy cariñosamente de Antonio Moreno, presidente de la Federación Española de Karate y que siempre ha tenido una vinculación muy especial con Paola. Sabe Antonio que Paola no es una deportista más. Es una auténtica joya en el deporte español y está llamada a marcar una época como en su momento hizo Sandra Sánchez, actual medalla de oro olímpica y que presenció en primera persona como su relevo con Paola García, que podía ser cuestión de tiempo, se ha hecho realidad mucho antes de lo esperado. Paola ha roto todos los moldes posibles en el karate internacional. Extremadura tiene un diamante que brilla ya por todo el mundo. Un huracán que ha puesto patas arribas a todo el karate internacional.