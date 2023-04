Jon Rahm llega al Masters de Augusta tras ganar tres títulos en un brillante arranque de temporada, pero aseguró este martes que "lo que has hecho antes de este torneo no significa nada", en la rueda de prensa previa al comienzo de la competición, fijado este jueves.

"El estado de forma no importa, lo que has hecho antes de este torneo no importa realmente. Hubo muchos casos en los que jugadores que no tienen su mejor año, pero llegan aquí y compiten con confianza", dijo Rahm, que llegó cuatro veces entre los mejores diez en Augusta en seis participaciones. Tomó a Tiger Woods como ejemplo de ello, al considerar que "parece que tiene opciones cada vez que participa".

El golfista vasco manifestó su ilusión por participar en un torneo en el que "todo es icónico" y consideró que este torneo se adapta a todo tipo de estilos de golf. "Hay algo particular con estos campos, creo que te permite jugar tu propio golf. No requiere un solo estilo. Si juegas bien, tienes opciones", aseguró.

"La experiencia ayuda porque tienes idea de cómo jugar con todo tipo de condiciones, con viento... Cada año hay condiciones distintas, y tener experiencia te ayuda", agregó.

Tres victorias en 2023

Rahm llega al primer 'grande' de la temporada tras un año brillante, en el que abrió una intensa pelea con Scottie Scheffler y el norirlandés Rory McIlroy por el número uno del mundo. "Nos motivamos de forma recíproca. Creo que nos empujamos a ser mejores", opinó.

"Puedes decir que somos el nuevo 'big three' si lo hacemos al menos durante cinco años. Creo que para que se nos pueda comparar tenemos mucho camino por hacer. Podría ser el comienzo, pero el camino es largo", añadió.

El español llega al Masters tras conquistar este año el Genesis Invitational, el Sentry Tournament of Champions y el The American Express. Sin embargo, en las últimas semanas tuvo que retirarse del The Players por un problema de salud y no pasó la fase de grupos del Match Play. "Vivo semana a semana, si piensas que algo como The Players te puede cambiar la inercia de la temporada, no creo que sea lo mejor. Voy semana a semana", dijo.

También se refirió a la brillante tradición española en Augusta y a los títulos de José María Olazábal de 1994 y 1999. "Lamentablemente cuando (Olazábal) ganó su primer título no había nacido, y en 1999 todavía no había empezado a jugar. Mi primer recuerdo es de 2004, pero obviamente vi muchos vídeos. Es algo importante para mí. En 1999, Sergio (García) tuvo su primera participación. Espero que la historia se repita y pueda ganar", afirmó.

En Augusta, Rahm vuelve a coincidir con amigos como Sergio García o Dustin Johnson, golfistas que dejaron la PGA el año pasado para pasarse al LIV Golf, un nuevo circuito financiado por el gobierno de Arabia Saudí cuyo principal aliciente son unos premios económicos millonarios.

"Nada cambia, no creo que sea distinto para ellos tampoco. Cuando vi a Dustin y a Sergio casi se me había olvidado (que dejaron el PGA Tour). No los veía desde el Open", dijo.