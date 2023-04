La catalana Gisela Pulido, diez veces campeona del mundo de Kitesurf en la categoría de Freestyle, formará parte del Dorsia Covirán, equipo femenino que esta temporada defiende la grímpola del Real Club de Regatas de Alicante (RCRA).

El Dorsia Covirán, que tiene como lema "Queremos hacer historia", es el equipo de referencia de la vela femenina en España, después de ganar las tres ediciones de la Liga Femenina de Vela y de haber conseguido un primer y un segundo puestos en la Copa del Rey en sus dos últimas participaciones.

Pulido, que actualmente está realizando la preparación olímpica en Fórmula Kite, formará parte de la tripulación del Dorsia Covirán en algunas regatas de la Liga Iberdrola de Vela Femenina, siempre que sus compromisos en el equipo preolímpico se lo permitan.

Crecer

La armadora y project manager del Dorsia Covirán, Núria Sánchez Nomdedeu, afirmó sobre la incorporación de Pulido que el objetivo de su equipo es "seguir avanzando y creciendo". "Salió la posibilidad de incorporar a Gisela ¿y por qué no? Se lo propusimos, y rápidamente nos dio el sí; con lo que estamos muy contentas y agradecidas", dijo la armadora, quien añadió que en su equipo "no nos conformamos con poco y siempre queremos más y sorprender".

Para Pulido, formar parte de un equipo femenino y de un barco es "un reto". "Sólo una vez he regateado en un barco y no sé qué funciones me encomendarán, pero estoy preparada para aprender todo lo que pueda", señalaba la catalana.

"Sentir" el barco

"Tengo ganas de sentir el barco. El J80 va más lento que los kite, por lo que las decisiones tácticas son más lentas, te da tiempo a pensar y por eso creo que navegar en barco me va a ayudar a entender mejor las regatas", argumentó Pulido, quien aclaró que para ella "lo más importante es pasar un buen rato, desconectar, hacer nuevos amigos y disfrutar". Gisela Pulido tendrá como nuevas compañeras, entre otras, a la doble medallista olímpica Natàlia Via-Dufresne y Núria Sánchez Nomdedeu. "Voy a tener las mejores maestras", sentenció la diez veces campeona del mundo de Kitesurf .