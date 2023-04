Hubo una época no muy lejana en la que adelantarse en el marcador era sinónimo de victoria para el Intercity. No está siendo así este curso en Primera RFEF y el estreno como técnico de Alejandro Sandroni finalizó con un empate como local frente al Numancia que deja un sabor amargo a los alicantinos, incapaces de aguantar una tempranera ventaja pese a que los sorianos no dieron en ningún momento sensación de superioridad sobre el terreno de juego. Un duelo discreto que nadie mereció ganar.

El Intercity cesa a Siviero y ficha a Alejandro Sandroni En su primer once titular, Sandroni cambió a la mitad de los futbolistas de campo que Gustavo Siviero escogió para su último partido al frente de los «hombres de negro». Como novedad más destacada, el venezolano Miku, en su primera titularidad con el Intercity y jugando con una máscara protectora. Poco tardó el nuevo técnico argentino en esbozar su primera sonrisa, ya que antes de sus diez primeros minutos como entrenador del conjunto alicantino se vio con el marcador a favor, gracias a una acción en la que Aarón Piñán forzó un penalti que posteriormente transformó Álvaro Pérez. El atacante del Intercity ganó la espalda a la zaga del Numancia en un envío en largo y se lanzó a la carrera del balón dividido dentro del área. Desde el otro lado, Ayesa acudió al cruce con el mismo objetivo. Aarón Piñán llegó antes y tiró de picardía para que el guardameta le arrollara, pese a que la pelota ya se perdía camino del saque de puerta. La colegiada no dudó y castigó el contacto, indudable, con pena máxima a favor de los locales. Álvaro Pérez no perdonó y puso por delante a su equipo, prácticamente sin tiempo para que nadie echara de menos a Siviero en las instalaciones del Antonio Solana. De hecho, con el 1-0 en el marcador el Intercity retomó algunos hábitos que caracterizaron al equipo durante la exitosa etapa de su anterior técnico argentino. Se parapetó bien atrás y apenas concedió ocasiones a los sorianos. Lo de apenas, una licencia para destacar un disparo alto de Rubén Mesa antes del tanto de los alicantinos y otro remate lejano al filo del descanso de Valín, que Manu Herrera atajó sin problemas. Empate en un córner Sin embargo, la realidad volvió a golpear a los de Sandroni a la hora de partido. Una acción a balón parado borró de un plumazo la sonrisa al debutante, al ver como Fer Román cabeceaba desde el área pequeña un saque de esquina botado por Íñigo Muñoz al primer palo desde la izquierda. Poco después, la acción casi se repite. Y pudo costar la derrota. Otro córner desde la izquierda sacado por Muñoz no fue defendido con la suficiente contundencia. El balón quedó suelto para que Bonaldo rematara desde el punto de penalti. Por fortuna para los locales, la defensa repelió el disparo del centrocampista soriano, evitando el 1-2. El paso del tiempo no pareció afectar a unos ni otros. El Numancia estaba contento con el empate, pese a que prácticamente le deja sin opciones de pelear por el «play-off», mientras que el Intercity no se ponía nervioso en busca de los tres puntos. Ante tanta calma, el marcador no se movió. Los alicantinos tuvieron un arreón final con dos ocasiones generadas por Guillem Jaume, que entró en la segunda parte. La primera fue tras una buena triangulación entre el lateral, Miguel Marí y Nsue, que quedó en una magnífica posición para marcar, pero fue estorbado por un rival. En la segunda, Guillem sacó un buen centro desde su zona al que no llegó Xemi por poco. El punto sirve de partida para Sandroni, aunque su Intercity tendrá que mejorar para certificar la permanencia. FICHA DEL PARTIDO INTERCITY: Manu Herrera; Ferroni (Cristo, 86’), Undabarrena, Bellotti (Miguel Marí, 46’), Cedric (Soldevila, 57’), Nsue, Miku (Etxaniz, 70’), Vadik, Álvaro Pérez, Xemi y Aarón Piñán (Guillem Jaume, 70’). NUMANCIA: Ayesa; Valín, Simic, Fer Román, Jaume Pol, Dani Sánchez, ToniArranz, Bonaldo, Mancebo (Mahicas, 46’), Íñigo Muñoz (Zarzana, 81’) y Rubén Mesa (Mario Barco, 86’). GOLES: 1-0 (9’) Álvaro Pérez, de penalti. 1-1 (60’) Fer Román. ÁRBITRA: Marta Huerta de Aza. Amonestó a Nsue y Jaume Pol. ESTADIO: Antonio Solana (Alicante).