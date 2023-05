“La ruptura”. Así titula este miércoles el diario L’Équipe en su portada, en que aparece una fotografía de Lionel Messi y Nasser Al-Khelaïfi, presidente del París Saint-Germain. La dura sanción contra la estrella argentina prefigura su adiós del Parque de los Príncipes a partir del 30 de junio, según el principal rotativo deportivo francés. La dirección del PSG decidió la víspera sancionar a Messi con dos semanas sin jugar ni entrenarse —y sin recibir la parte correspondiente de su multimillonario sueldo— por viajar el lunes a Arabia Saudí y ausentarse de un entrenamiento. Una medida severa que parece el primer paso, según Le Parisien, del “divorcio” entre el excapitán del Barça y el conjunto propiedad de Qatar.

“Es una escapada de 48 horas que dejará una huella y debería tener importantes consecuencias”, afirma este diario, que sigue muy de cerca la actualidad del conjunto capitalino. La ausencia de Messi en el entrenamiento del lunes no sentó nada bien en las altas esferas del PSG. Desde el club, han denunciado que fue un viaje no autorizado y que ni el entrenador Christophe Galtier ni sus compañeros estaban al corriente. El entorno del argentino respondió que sí que habían informado a los dirigentes. Pero la situación cambió tras la derrota inesperada contra el Lorient (1-3) del domingo. Si los parisinos hubieran ganado, hubieran tenido dos días festivos. Y el viaje a Riad no hubiera suscitado ninguna polémica.

Una sanción “espectacular”

Pero perdieron y Messi aparece como el conejillo de indias de la nueva política disciplinaria del PSG. “Esta decisión espectacular (…) podría marcar una ruptura histórica para el club de la capital”, afirma L’Équipe. El rotativo deportivo recuerda la voluntad de Galtier y del director deportivo, Luis Campos, de no dejar pasar ni una a las faltas de disciplina de algunos galácticos del equipo. Aunque lo anunciaron el pasado verano, desde entonces solo se habían aplicado las clásicas multas o suplencias puntuales a los jugadores que llegaban tarde a los entrenamientos.

Avec des perspectives compliquées au Barça, l'avenir de Lionel Messi balance entre l'Inter Miami et surtout l'Arabie saoudite. https://t.co/CvWAmWGBij pic.twitter.com/EDPJqH3hfO — L'ÉQUIPE (@lequipe) 3 de mayo de 2023

Finalmente, el astro argentino ha recibido una de las sanciones más duras impuesta a un jugador parisino desde que los cataríes se tomaron las riendas del club, en 2011. Es bastante superior al castigo al lateral Serge Aurier en 2016, al que sancionaron con seis días sin jugar ni entrenarse tras haber insultado en las redes sociales a su entrenador Laurent Blanc. “A menudo criticado por su debilidad, París ha querido dar un ejemplo y enviar el mensaje que incluso el crack total (…) no está por encima de la institución”, recuerda L’Équipe.

“El final de la historia” entre Messi y el PSG

“Pero los efectos de esta decisión (…) van más allá. Al tomar una sanción de este estilo, el PSG ha dado por zanjado oficialmente el final de la historia con la Pulga en la Ciudad de la Luz. Ni más ni menos”, añade este medio. Aunque en el fútbol no se pueden descartar giros de guion, la dura sanción refuerza la hipótesis privilegiada en los últimos meses: Messi no renovará con el PSG, pese a la presencia en su contrato de una cláusula voluntaria para prolongarlo un año más. “¿Quién se hubiera imaginado que la historia se terminaría así?”, se pregunta con resignación L’Équipe.

Hace apenas cuatro meses todo apuntaba a un desenlace distinto. Durante el Mundial de Catar, se habló de un preacuerdo entre Al-Khelaïfi y Jorge Messi, padre y representante del delantero. Pero esas fluidas conversaciones se enrarecieron a partir de la épica final del Mundial entre Argentina y Francia. A Messi no le gustó que el club no le organizara un homenaje en el Parque de los Príncipes tras haberse proclamado campeón del mundo . Luego vinieron los recurrentes silbidos contra él tras la eliminación europea ante el Bayern de Múnich. Y eso que sus números esta temporada son excelentes: un total de 20 goles y 19 asistencias en todas las competiciones. Solo Haaland y Mbappé han sido más decisivos que el argentino en sus respectivos clubes.

El padre de Messi se reunió con los dirigentes del PSG hace unas semanas. Entonces, ya se vio que las negociaciones estaban muy encalladas, pese a las insistencias desde Catar a Al-Khelaïfi para que renovara al siete veces Balón de Oro. Antes de la polémica por el viaje a Riad, la posibilidad de que continuara una o dos temporadas más en el Parque de los Príncipes ya cotizaba a la baja. Después de que se haya visibilizado la “ruptura”, llega el momento de las especulaciones sobre el futuro del argentino. La prensa francesa habla de un posible retorno al Barça, aunque obstaculizado por “las duras exigencias presupuestarias que pesan sobre el gigante español”. Pero también menciona un eventual retiro dorado en Estados Unidos… o Arabia Saudí. Allí empezó todo.