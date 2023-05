Liliana Fernández y Paula Soria conquistaron el VW Beach Pro Tour Futures en su primer título como pareja. La pista Elsa Baquerizo del Centro de Vóley de Playa del Parque Deportivo de Puerta de Hierro, llamada como la antigua compañera de Lili, fue talismán para la dupla alicantina que se proclamó campeona ante un recinto lleno de la afición madrileña. Las nacionales derrotaron por la vía rápida a las ucranianas Lanina y Lazarenko mientras que al tercer puesto del partido subieron las jóvenes suizas, procedentes de la ronda previa, Bossart y Zobrist, que remontaron a las neerlandesas Bekhuis y Poiesz.

Liliana Fernández, de Benidorm, y Paula Soria, de Orihuela, abrieron la final demostrando su oficio y experiencia. Las acciones de las alicantinas doblegaban la resistencia ucraniana en el arranque del choque (11-6). Lunina y Lazarenko buscaban concretar su reacción en el marcador de una repleta Pista Elsa Baquerizo del Centro de Vóley Playa del Parque Deportivo Puerta de Hierro de Madrid, pero las españolas no dieron opción a la remontada.

Las ucranianas Lunina y Lazarenko aumentarían su eficacia e intensidad para mantener en equilibrio el desarrollo del segundo set. Lili y Paula conseguían sucesivos empates para llevar el choque hasta un ajustado desenlace tras el iguales a 17, momento en el que las españolas recuperaron el control del marcador. Un ataque de Liliana Fernández y una gran acción en defensa de Paula Soria abrían la distancia definitiva para sellar el triunfo español, el primero para ellas como pareja, y el tercero consecutivo en Madrid para Paula Soria con tres compañeras distintas.

Liliana Fernández se mostraba exultante por el título conseguido en Madrid. “El ambiente ha sido increíble, es una gozada jugar en casa, como quien dice. La gente estaba súper metida en el partido, animando todo el tiempo. Y bueno, a la final es verdad que en el primer set hemos dominado claramente, en el segundo ellas han empezado a jugar bastante mejor, han venido también más sobre mí. Me he estancado ahí un poquito, pero al final Paula me ha ayudado y entre las dos lo hemos sacado” señalaba la MVP Marca del torneo.

Paula Soria levantaba su tercer trofeo en Madrid con tres parejas diferentes y declaraba su felicidad: “Cuando he visto que se ha ido fuera el balón, he dicho, me entrego. Y he visto a Lili y ya se me ha venido todo, otra vez, tres torneos. No sé, no tengo palabras, la verdad que ganarlo con ella, después de todos estos torneos que hemos ido jugando, creo que hemos ido creciendo cada vez más como equipo. Jugar en casa es verdad que no es una ayuda, depende de cómo lo lleves, pero a lo mejor es lo que nos gusta. Jugar con el público a favor, obviamente, y bueno, hemos entrado muy concentradas, muy constantes, muy concentradas y lo hemos llevado a su mejor.

El tercer lugar del podio lo conquistaron l6as suizas Bossart y Zobrist ante las neerlandesas Bekhuis/Poiesz. El cansancio de las helvéticas, procedentes de las rondas previas, les pasó factura a lo largo del primer set, en el que Bekhuis/Poiesz supieron administrar su renta. En el segundo parcial, la dinámica se invirtió. Las suizas controlaban el intercambio de acciones para soñar con el desempate que forzarían en su segunda oportunidad. El set definitivo consolidó la dinámica creciente de las suizas para tomar dos puntos de ventaja en los primeros compases, que serían enjugados por las neerlandesas. El agónico desenlace sonrió a Bossart y Zobrist, que conquistaron la medalla de bronce (17-21/21-19/14-15).