Las jugadoras del Club Balonmano Atticgo Elche, el cuerpo técnico y sus directivos han sido recibidos este viernes como autenticas campeonas por su brillante temporada, en la que han conseguido el subcampeonato de la Liga Guerreras-Iberdrola y alcanzar las semifinales de la EHF European Cup y los cuartos de final de la Copa de la Reina.

Las guerreras franjiverdes han recibido el reconocimiento institucional por parte del alcalde, Carlos González, y del concejal de Deportes, Vicente Alberola, quienes han valorado un gran éxito, con una plantilla muy joven y con uno de los presupuestos más bajos de los equipos que forma la máxima categoría del balonmano femenino español.

El entrenador, Joaquín Rocamora, ha prometido que pronto volverán con algún título. “Agradecer el apoyo durante estos últimos años del Ayuntamiento. Ahora tenemos mucha más visibilidad y el apoyo de toda una ciudad. Hemos vivido varios partidos que se han generado como eventos deportivos muy bonitos. Pero echando la vista atrás a hace cinco o seis años, sin vuestro apoyo hubiera sido imposible seguir adelante. Para gente como yo, que casi siente Elche como su casa y como un ilicitano más, formar parte de esta familia es un orgullo”, ha comentado el técnico de Orihuela.

Rocamora también ha querido dar las gracias a las jugadoras y la junta directiva del club “por creer en esto por trabajar, porque gracias a ello y a la colaboración institucional hemos logrado más apoyo y más esponsors como la Fundación Trinidad Alfonso y AtticGo”. El preparador oriolano también ha comentado que “es verdad que somos el presupuesto más bajo, pero no nos hace falta mucho más dinero. Nos hace falta que este sinergia con los patrocinadores, el Ayuntamiento y nuestro trabajo continúe”. Por último, Joaquín Rocamora ha recordado que cuando fueron recibidos tras la consecución de la Copa de la Reina y de la Supercopa de España de 2021 “prometí traeros la Liga y he faltado a mi palabra. Pero no desisto de ello y prometo que antes de irme de Elche, la Liga o una competición europea la traeremos y la brindaremos a toda la ciudad”.

Por su parte, la capitana de la plantilla, María Flores, también se mostrado “muy agradecida por el apoyo que hemos recibido en estos últimos meses. Jugar en un pabellón con el ambiente del último partido en casa, poner esas pantallas gigantes para que se viesen los encuentros de Málaga para darnos visibilidad y protagonismo es algo que no había vivido en todo el tiempo que llevo en Elche y es de agradecer. Notamos que estáis detrás, que tenemos ese apoyo y esperamos que siga siendo así durante muchas temporadas”. La jugadora del AtticGo reconoció que “es verdad que tenemos una sensación un poco agridulce y que nos hubiera gustado venir con el título de campeonas. Pero con el paso de los días valoraremos mucho más y estaremos mucho más contentas y orgullosas de lo que hemos conseguido, que no es fácil. Somos un equipo muy joven, hemos demostrado que estamos al pie del cañón, intentándolo hasta el último minuto”.

El presidente del Club Balonmano Elche, Juanjo Ávila, ha querido “agradecer al Ayuntamiento su colaboración con nuestro club durante estos últimos años” y ha asegurado que “parte de nuestros éxitos también es responsabilidad vuestra”. El farmacéutico ilicitano también ha recordado que “cuando trajimos la Copa de la Reina y la Supercopa prometimos que íbamos a volver. Ahora no hemos podido traer el título, pero convencidos de que el año que viene lo conseguiremos”.

El alcalde, Carlos González, ha indicado en su alocución, refiriéndose a las palabras de la capitana María Flores, que “las sensaciones agridulces son muy comunes en la vida y hay que saber afrontarlos”, seguramente recordando que el pasado domingo ganó las elecciones municipales, pero no va a poder seguir como alcalde. Por eso, ha señalado que “las sensaciones vuestras son muy dulces, porque habéis hecho una temporada maravillosa. Habéis estado en tres competiciones y nos habéis hecho disfrutar. Habéis hecho soñar, no solo al club, sino a una ciudad entera. Eso tiene mucho mérito”, ha comentado el todavía primer edil ilicitano, quien también ha asegurado que “sois un orgullo para la ciudad en este camino que habéis recorrido, poco a poco, y os habéis convertido en uno de los equipos más competitivos y en uno de los que más hacen disfrutar al público”.

Por último, el concejal de Deportes, Vicente Alberola, también ha destacado que “ser subcampeonas de Liga era algo difícil de imaginar a principio de temporada y con vuestro trabajo, tesón y sacrificio lo habéis conseguido. No hay que olvidar que contáis con el presupuesto más bajo de toda la competición y eso extrapola todavía más el éxito. Lo que vivimos juntos en el primer partido de la final, en el pabellón Esperanza Lag, no se nos olvidará jamás a los que estuvimos allí”. Por ello, ha querido dar las “gracias” porque “habéis vuelto a poner el nombre de la ciudad de Elche en lo más alto del deporte. Animaros a continuar en este camino, porque estoy seguro que algún día lograréis un título superior”.