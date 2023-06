Lo nuestro duró… bastante poco en los "play-off". No sé si lo que duran dos peces de hielo en un whisky «on the rocks», pero el caso es que la serie fue bastante rápida para el HLA Alicante y tras el 0 - 3 dijimos «adiós, ojalá que volvamos a vernos» en otra pelea por el ascenso, más pronto que tarde.

En estos primeros 19 días de junio tendremos otro equipo de LEB Oro ascendido a la Liga Endesa, acompañando a Morabanc Andorra. El campeón de esa final a cuatro lo tendremos el próximo fin de semana; únicamente dos victorias separan a Palencia, Valladolid, Gipuzkoa y Burgos de ser conjunto ACB. El sábado disfrutaremos de dos eliminatorias para la gran final del domingo (¿un Zunder Palencia - Hereda San Pablo Burgos?). Y mientras tanto, el HLA Alicante, como canta Sabina, está cerrado por derribo para construir un proyecto nuevo. Luis Arbalejo ha firmado un pacto entre caballeros con Antonio Pérez Cainzos para liderar el primer equipo la próxima temporada. La afición lucentina, instalada en la calle Melancolía desde que se marchó Pedro Rivero, quiere mudarse al barrio de la alegría de la mano de un proyecto ilusionante, basado en las señas de identidad del club, reconocibles en la grada y en la pista. No acompañaron los resultados a Gonzalo García de Vitoria, a pesar de su enorme trabajo, ni tampoco el final de temporada reflejó el buen hacer de Rafa Monclova al frente del HLA Alicante. Hubo mucho, mucho ruido. Seguro que ambos, allá donde se crucen sus caminos, tienen claro que un solo año no es suficiente para sembrar la semilla del éxito, para tomar las decisiones adecuadas, para inculcar unas dinámicas ganadoras, para cuajar una idea deportiva. Así que si me dan a elegir, entre todas las posibilidades escojo la de los pies en la tierra, la de apostar por el trabajo con valentía y humildad, la del esfuerzo colectivo, la de ir remando todos en la misma dirección. Que el calendario no venga con prisas, que gane el quiero la guerra del puedo, y aunque no todas las noches en el Pedro Ferrándiz sean noches de bodas, al menos que ya nos toque una luna de miel.

Bienvenido al HLA Alicante, Antonio. Ya sabes que algunas veces, cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de tu parte. Ojalá esta sea una de ellas, porque tu suerte será la nuestra.

19 días de junio para concluir la temporada 2022 - 2023… y esperemos que menos de 500 noches para que el Lucentum regrese a ACB, como sueña la afición. Nos sobran los motivos.