Tras varias semanas de intriga, el Real Madrid ha anunciado este lunes la renovación de Luka Modric por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2024. El centrocampista croata, ha decidido finalmente desoír los millonarios cantos de sirena llegados desde Arabia Saudí para ampliar un curso más su vinculación con el club blanco.

El Real Madrid se asegura así la continuidad de una de las mayores leyendas de su historia reciente, Balón de Oro en 2018 y un futbolista que, como recuerda el club "en sus once temporadas defendiendo nuestra camiseta ha disputado 488 partidos y ha ganado 23 títulos: 5 Champions League, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España".

La oferta de Arabia Saudí a Modric

Cerca ya de los 38 años (los cumple en septiembre), Modric ha optado finalmente por alargar su vida competitiva en Europa, pese a que Arabia Saudí le ponía 120 millones de euros sobre la mesa, una cantidad que se acerca (si no supera) al total de dinero que ha ganado en su carrera deportiva en el Dinamo de Zagreb, el Tottenham y el Real Madrid.

Modric tenía constancia desde el invierno del interés saudí por sus servicios. Al igual que hizo Benzema, en primera instancia hizo oídos sordos a la oferta, pero como también ocurrió con el francés, la dictadura regresó a por él incrementando su oferta económica. Un movimiento que provocó que en el Real Madrid se instalara la sensación de que estos serían sus últimos días como madridista.

La renovación de Modric conlleva un overbooking brutal en el centro del campo para Carlo Ancelotti. El curso que viene tendrá a su disposición a siete futbolistas para, a priori, tres puestos: Tchouaméni, Camavinga, Kroos, Bellingham, Ceballos, Valverde y el croata, llamado a perder presencia en favor de otros compañeros más jóvenes y con mayor proyección.

El mercado de fichajes del Real Madrid

Con el anuncio de la ampliación del contrato de Modric, el Real Madrid da por cerrada la primera parte del mercado de verano. Antes que el croata, el club blanco ya anunció las renovaciones de Nacho Fernández, Toni Kroos y Dani Ceballos. En el capítulos de salidas, despidió a Karim Benzema, Marco Asensio, Mariano Díaz y Eden Hazard. Y confirmó los fichajes de Brahim Díaz, Fran García, Jude Bellingham y Joselu Mato.

Para el resto del verano todavía quedar carpetas abiertas, al margen de lo que pueda ocurrir con Kylian Mbappé. Álvaro Odriozola y Jesús Vallejo no cuentan para Carlo Ancelotti y el club les buscará salida. Resta por ver también que sucede con la portería, donde Andriy Lunin no tiene la continuidad asegurada. Y no está cerrada la puerta a alguna incorporación manos, bien en los laterales, bien en la delantera.