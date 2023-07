El Ayuntamiento de Elche ha presentado esta mañana los diferentes campeonatos del Trofeo Festa d'Elx, el torneo "por excelencia de la ciudad y el más querido por los ilicitanos porque lleva el nombre de nuestra Festa, según explicaba el concejal de Deportes, José Navarro, que invitaba "a los ilicitanos a que acudan a disfrutar de las diferentes disciplinas deportivas que ofrece nuestra ciudad".

El edil desgranaba la programación del torneo, en el que “disfrutaremos de competiciones de deportes colectivos como el balonmano, el fútbol, el vóleibol, el hockey y el baloncesto, deportes que tienen equipos en competición nacional”, explicaba Navarro. Las competiciones de las diferentes modalidades comenzarán el 19 de agosto y se extenderán hasta el 10 de septiembre.

Programación

La programación comenzará con la modalidad de Fútbol Senior Femenino y el equipo invitado será el Albacete de 1ª REF, el 19 de agosto a las 18:00 en el campo Diego Quiles. Continuará con el Fútbol Juvenil Masculino Elche C.F y Kelme C.F contra el Real Murcia C.F en el campo Enrique Cervera desde las 18:00 a las 21:00. El miércoles 23 debuta la modalidad de Balonmano Senior Masculino con el equipo visitante del Eon de Alicante a las 20:00 en el Esperanza Lag. La modalidad de Balonmano Senior Femenino jugará el viernes 25 a las 19:00 Elche vs Málaga, el sábado 26 a las 12:30 Valur vs Málaga y el domingo 27 a las 11:00 Elche vs Valur todos en el Esperanza Lag.

En el mes de septiembre, la programación se iniciará el sábado 9 con el Voleibol Senior Masculino con el equipo Voleadores Cieza a las 19:00 en el Esperanza Lag. El siguiente será el Hockey in line – Titanes contra el Tsunamis Barcelona ese mismo día a las 20:00 en el Toscar exterior. Y el torneo finalizará con el Baloncesto Senior Masculino el domingo 10 con el equipo invitado del Combinado EEUU, a las 19:00 en el Esperanza Lag. Las entradas serán gratuitas a todas las competiciones.

Implicación municipal

El Ayuntamiento se ha encargado de ceder las instalaciones y hacerse cargo de los trofeos y el arbitraje, además del desplazamiento y alojamiento de los equipos invitados a participar. “El compromiso del Ayuntamiento con un torneo al que debemos darle la importancia y la relevancia que merece”, concluía Navarro. Por otro lado, como es habitual, el Trofeo Festa d’Elx de Fútbol Senior Masculino será organizado por el Elche CF.