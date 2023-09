El Atticgo Club Balonmano Elche de Joaquín Rocamora se estrena este sábado (21 horas) en la Liga Guerreras-Iberdrola. Y lo hará ante su público, en el pabellón Esperanza Lag, y frente a un rival muy conocido por el equipo, el Costa del Sol Málaga, vigente campeón de la competición, en una final en la que ilicitanas y malagueñas se disputaron el título, con victoria para las contrarias en el último partido.

El duelo Atticgo-Costa del Sol se ha podido ver hasta tres veces durante esta pretemporada. Las ilicitanas consiguieron dos victorias y encajaron una derrota. El primer triunfo fue en Málaga, en el Trofeo Villa de Frigiliana (21-26). El conjunto de Rocamora perdió el siguiente encuentro por 22-19, también en tierras andaluzas. Por último, en el Festa d'Elx llegó el triungo más abultado, 29-20.

Convocatoria

En un partido que retransmiten Teledeporte y Tele Elx, el club ilicitano espera un buen ambiente. Por el CBM Elche, el entrenador tendrá que realizar cinco descartes, ya que tiene a toda su plantilla disponible. El Atticgo ha fichado este curso a Marisol Carratú y Kelly Rosa, así como a Noelia Solla, aunque iniciará la temporada en el filial. Por otro lado se han producido las salidas de Elena Martínez (Oviedo), Ángela Rodríguez (Icasa Balonmano Madrid), Pamela Rodrígues (Granollers) e Ivette Musons (se ha retirado y ahora es la segunda técnico del Sénior B Femenino entrenado por Nuria Andreu). En el Málaga son baja segura Gabriela Pessoa y Gabriela Bitolo (exjugadora del CBM Elche).

Rocamora destacaba que "empezamos campeón contra subcampeón y esperamos ofrecer una buena imagen. Aún es pronto y aún hay gente en la playa, pero les pido que se intenten acercar al Esperanza Lag y seamos 800-1.000 personas y que disfruten de un partido del máximo nivel. Nos enfrentamos al Costa del Sol que, para mí, desde el extinto Itxako, cuenta con la mejor plantilla de la última década".

Claves

El técnico ve clave para el partido de este sábado que el conjunto rival tiene varias bajas, así como que "a 60 minutos el AtticGo Elche es capaz de competir contra cualquiera. Esperamos seguir dando la imagen que hemos mostrado en la pretemporada, esa actitud y ese juego que hemos mostrado durante la preparación. Si somos capaces de hacerlo, tendremos opciones de ganar el encuentro. Luego, que ganemos o no, es secundario. No porque los puntos no sean importantes. Pero hay otras cuestiones más importantes como son enganchar a la afición, ilusionarla y seguir mostrando la imagen que hemos dado este mes de agosto".