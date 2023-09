El entrenador del Club Balonmano AtticGo Elche, Joaquín Rocamora, se ha mostrado muy optimista de cara al inminente comienzo de la competición oficial, que será este sábado (21 horas, Teledeporte), en el pabellón Esperanza Lag, en el primer partido de la Liga Guerreras-Iberdrola, frente al Costa del Sol Málaga, que será una reedición de la final de la temporada pasada en la que ilicitanas y malagueñas se jugaron el título.

Las guerreras franjiverdes llegaron el curso anterior a los cuartos de final de la Copa de la Reina, fueron semifinalistas de la EHF European Cup y llegaron la final de la Liga. Pero lo más importante, fueron capaces de ilusionar y de enganchar a toda la ciudad y a un gran número de aficionados de la provincia de Alicante. Rocamora asegura que es el momento de “romper ese techo” y de poder disfrutar y brindar un título a los seguidores y está convencido de que lo pueden conseguir.

¿Cómo afrontan la nueva temporada?

Con la intención de romper ese techo. En este club, cada año, hemos ido a más y más ambiciosos. El 2 de agosto, cuando comenzamos la pretemporada, tuvimos una reunión y les dije sí o sí tenemos que aspirar a superar lo que hicimos en la Copa de la Reina, en la que tuvimos una mala imagen en los cuartos de final, a intentar repetir la final de la Liga o llegar a la final de competición europea (EHF European Cup). Todo lo que no sea hacer una de esas tres cosas, no será una excelente temporada”.

Decía la temporada pasada que había dirigido a la mejor plantilla de su trayectoria como entrenador. El haber mantenido la base y haber llegado refuerzos, ¿es lo que te lleva a ese alto grado de exigencia?

Es una plantilla en la que cuatro o cinco jugadoras han pedido ellas mismas venir a Elche y en algunos casos poniendo dinero de su bolsillo. Esto hace que la jugadora esté muy determinada a que Elche sea el mejor sitio para mejorar y que el día a día sea muy cómodo y muy bueno. Hemos fichado a dos jugadoras de un corte parecido. Marisol Carratú, después de varios intentos, fue ella la que acercó a nosotros; y Kelly Rosa es una chica muy joven, del 2004, también está con ese pensamiento de progresar y de crecer. Estoy muy feliz. Creo que no podía estar en mejor sitio. El trabajo en el día a día para ellas sé que es muy duro y exigente, pero para mí es muy gratificante y ese hecho me lleva a decir que es la mejor plantilla que he tenido en Elche. Espero que sepamos modular esta exigencia y con el paso del tiempo trataré de no exigirles tanto. Pero la verdad es que verlas entrenar sea una gozada y que nos haga capaz de competir contra todo el mundo.

El ser tan ambicioso, ¿puede afectar a la presión de un club modesto como el vuestro?

Este club modesto ya se ha convertido en un club referente. Tengo las mejores jugadoras potencialmente de España. Bera Bera y Costa del Sol Málaga tienen jugadoras que en su máximo nivel aspiran a jugar en estos clubes y nosotros tenemos varias jugadoras que aspiran a jugar en Champions en un plazo medio de tiempo. Por eso, nuestra exigencia tiene que aumentar. Podía decir que tenemos la mitad de presupuesto que Bera Bera y Málaga o darle la gracias a AtticGo, porque, gracias a ellos, tenemos el doble de presupuesto que hace un par de años. Tenemos que dejar estos llantos y estos lamentos. Las jugadoras tienen que entender que esto es alto rendimiento, que la exigencia es máxima y la pongo yo. Por eso, la responsabilidad es mía. Si no logramos un sobresaliente, el máximo responsable seré yo, porque soy quien ha elevado estos objetivos. Desde la dirección del club no me los han exigido, pero estamos en buena predisposición de poder hacerlo. Es una pena llegar a una final de Liga o una semifinal de la EHF European Cup y no lograr ningún título. Es una pena que vayamos por la ciudad y la gente nos reconozca y nos felicite. Que hayamos enganchado a una ciudad como Elche, que es muy de deporte, y que no seamos capaces de devolverles algo más que el cariño y el pundonor. Y ese algo más es un título.

¿Al Elche ya le ponen el papel de favorito para luchar por los títulos?

Estuviera de acuerdo o no, ya lo ha dicho todo el mundo. Todo el mundo ya ha metido al Elche arriba y da igual lo que yo pueda decir. Sí que digo que lo entiendo. La temporada pasada, después de los tres grandes, que eran Bera Bera, Rocasa Canarias y Costa del Sol Málaga, mucha gente nos metía como cuartos. Cuando en los 12 meses anteriores habíamos perdido muchas jugadoras referentes como Lysa Tchaptchet, Bea Escribano, Gabi Bitolo o Joana Bolling, que son jugadoras de calidad contrastada. Habíamos fichado a Zaira Benítez, que venía de División de Honor Plata; a dos holandesas (Pipy Wolf y Tessa Van Zijl) que nadie conocía; a Raquel Moré; que venía de la Plata; a Lisa Oppedal, que venía de provinciales. Aún así, la gente metía al Elche como candidato a estar arriba. Si ahora que hemos mantenido a casi toda la plantilla y hemos aumentado el fondo de armario con la llegada de Kelly Rosa y de Marisol Carratú, porque Noelia Solla es muy joven y viene a formarse; es normal que nos metan como candidatas. Lo asumo con normalidad. Como he dicho, tengo las mejores jugadoras de España potencialmente. En mí está hacerlas crecer a lo largo de esta campaña. Y lo hacemos sin más presión de la que yo pueda meter a mi plantilla. La exigencia debe ser máxima para Costa del Sol Málaga y para Bera Bera, que viene demostrando en los últimos años que, cuando ha sido capaz de mostrar un buen nivel, puede ganar con solvencia. Nosotros somos una alternativa. Pero si no hiciéramos nada en la Liga y fuésemos campeones de la EHF European Cup o volvemos a jugar una final de Copa, estaría inmensamente satisfecho y a lo mejor para el resto de la gente del balonmano no sería suficiente.

¿Esa condición de favorito le puede pesar al equipo?

Eso depende de sí quieres utilizar el pasado como un sofá o como un trampolín. Para nosotros es una motivación el hecho de vernos otra vez en la quimera de ser capaces de competir por cosas importantes, de volver a ver el pabellón otra vez lleno. Esa exigencia se marca desde el vestuario y no desde la dirección del club. Para mí no es algo negativo. En caso de que nos pudiera la presión, quizás, no estaremos preparados para el alto rendimiento y para luchar por los títulos. Estoy convencido de que no va a ser así y tenemos seis o siete meses por delante antes de que entren en juego de verdad los títulos para seguir formando a las jugadoras y para seguir inculcándole este mensaje. Por lo tanto, estoy convencido de que vamos a tener la posibilidad de hacerlo. Eso no quiere decir que lo vamos a lograr, porque los otros equipos también lo van a intentar. Significa que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para intentar alcanzarlo y esa es la exigencia que se le puede pedir a estas jugadoras.

Esa mejora de los últimos años también sigue acompañada de la apuesta por la cantera...

A pesar de acercarnos a los títulos, intentamos no perder la identidad del club. Tenemos más de 10 jugadoras alicantinas, 14 o 15 de la Comunidad Valenciana y otras 8-10 que han salido de nuestro Juegos Escolares o que están aquí desde los 16-17 años. María Flores es de Almassora, pero llegó con 17 años y va a cumplir 32. Katia Zhukova ha pasado por otros equipos como Altea o Agustinos, pero llegó aquí en su etapa juvenil y ya tiene 25 años… Para nosotros es algo normal. Este año estamos intentando incluir a Teresa, que es una portera juvenil de primer año, Laura Barrera, que ha empezado a entrenar con nosotros. Estamos a expensas de que María Sánchez también lo haga. Esa apuesta forma parte de idiosincrasia del club. Entendemos que eso está por encima de los resultados, porque nos va a dar buenas cosas a medio y largo plazo y las jugadoras lo asumen con normalidad y hace que la integración para las chicas jóvenes sea más sencilla.

¿Y para empezar la temporada, el Costa del Sol Málaga?

Empezamos campeón contra subcampeón y esperamos ofrecer una buena imagen. Aún es pronto y aún hay gente en la playa, pero les pido que se intenten acercar al Esperanza Lag y seamos 800-1.000 personas y que disfruten de un partido del máximo nivel. Nos enfrentamos al Costa del Sol que, para mí, desde el extinto Itxako, cuanta con la mejor plantilla de la última década. Tienen varias bajas y a 60 minutos el AtticGo Elche es capaz de competir contra cualquiera. Nosotros no tenemos ninguna baja y tendré que hacer algún descarte. Esperamos seguir dando la imagen que hemos mostrado en la pretemporada, esa actitud y ese juego que hemos mostrado durante la preparación. Si somos capaces de hacerlo, tendremos opciones de ganar el encuentro. Luego, que ganemos o no secundario. No porque los puntos no sean importantes. Pero hay otras cuestiones más importantes como son enganchar a la afición, ilusionarla y seguir mostrando la imagen que hemos dado este mes de agosto.

La pretemporada no podía salir mejor y le han ganado en dos ocasiones al Málaga...

Los primero es que nos enfrentamos demasiado pronto a Málaga. La cercanía con ellas hace que juguemos muchos partidos. Ahora nos tenemos que disputar los títulos. La pretemporada ha sido muy buena. Hemos evitado lesiones de larga duración, incluso cortas. Tan solo hemos tenido la de Raquel Moré y el equipo se ha ido adaptado a un modelo defensivo nuevo, a cuestiones que hemos querido puntualizar y a un ataque más directo. Tenemos que aprovechar que hemos mantenido a Pipy Wolf, Danila So Delgado y aTessa Van Zijl. Tenemos que aprovechar que hemos fichado a una jugadora con una gran proyección como es Kelly Rosa. Estamos intentando adoptar un nuevo modelo, que las chicas están cogiendo, con más posesiones, sin aumentar las pérdidas de balón y todo lo que podemos hablar de la pretemporada es positivo.

¿Cuáles pueden ser las claves del partido y qué diferencias puede haber con respecto a los enfrentamientos de la temporada pasada?

A pesar de los fichajes han cambiado poco. Todo gira en las paradas de Merche Castellanos, en el juego una contra una y en lo que decida Silvia Arderius. Las claves son parecidas. Nosotros, a pesar de haber metido modificaciones del modelo, también somos un equipo muy reconocido. Eficacia de portería, aprovechar los buenos momentos y no cometer errores absurdos que permitan goles sencillos van a ser las claves del encuentro.