La temporada de competiciones deportivas arranca en Alicante con dos instalaciones que continúan en fuera de juego. Los usuarios del estadio de atletismo Joaquín Villar y los del campo de fútbol Vía Parque no podrán participar en competiciones oficiales en estas ubicaciones. Las deficiencias en el terreno de juego y en la pista conllevaron la retirada de las homologaciones de ambos recintos.

Desde el Partido Socialista acusan directamente al Partido Popular de permanecer "de brazos cruzados" pese a las "constantes advertencias" recibidas sobre el tema. Ahora, a pocos días de retomar la actividad deportiva, la situación de estas dos instalaciones es crítica para poder celebrar competiciones oficiales en ellas.

“La falta de diligencia del equipo de Barcala y su incompetencia para resolver con agilidad esta situación perjudicará un año más a cientos de deportistas, muchos de ellos niños y niñas que se verán obligados a desplazarse a otras ubicaciones para poder participar en campeonatos”, ha denunciado el Grupo Municipal Socialista a través del concejal Eduardo Rodríguez, quien ha exigido que se acometan las inversiones necesarias para solucionar una situación que ya es "insostenible".

En concreto, fue en julio del pasado año cuando la Federación Española tomó la determinación de retirar la homologación de la pista de atletismo del Tossal, después de tres años advirtiendo del déficit de mantenimiento. Las grietas y desperfectos en la superficie ponen en peligro la seguridad de los deportistas hasta el punto que son numerosos los corredores que tienen que desplazarse a otras poblaciones para entrenar y competir.

Los socialistas destacan que el equipo de gobierno incluyó una partida económica de más de 266.000 euros en una modificación presupuestaria realizada en 2022 para reformar la pista de atletismo. Sin embargo, advierten que concluyó el ejercicio "y no se invirtió ni un solo euro". Para este 2023 no se ha consignado ninguna cantidad, por lo que asumen que la pista "seguirá en el mismo estado lamentable" que antes. Desde el Grupo Municipal también argumentan que el perímetro en el que se encuentra está "sucio, seco y descuidado, con césped que no se corta desde hace semanas en la zona de lanzamientos que antes se utilizaba como campo de fútbol para los equipos alicantinos".

La misma situación ocurre en el campo de fútbol de la Vía Parque, donde no se pueden disputar encuentros oficiales desde el pasado mes de marzo, cuando la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana lo prohibió por las deficiencias existentes, afectando a cinco clubes. Son cerca 500 jóvenes los que utilizan esta instalación para realizar entrenamientos, habiéndose registrado varios accidentes por los desperfectos en el terreno de juego.

El concejal Eduardo Rodríguez argumenta que "aunque se han parcheado algunos de los socavoces, la goma del césped se deshace con solo rozarla y se acumula en determinadas zonas por falta de mantenimiento". Además, explica que la falta de riego "ha acelerado el deterioro del césped artificial y las redes que bordean el terreno de juego están desgarradas", añadiendo que el gobierno de Luis Barcala "no ha invertido absolutamente nada con tal de adecuar el campo de fútbol de cara a la nueva temporada, como tampoco ha ejecutado el millón de euros que tenía presupuestado para los campos de Garbinet, La Cigüeña y Tómbola".

Eduardo Rodríguez concluye alertado que el gobierno del PP tendría que haber aprovechado el verano para ejecutar "con urgencia" los trabajos necesarios, pero que, en cambio, "no se ha hecho nada de nada". Las consecuencias de esa "incompetencia", en palabras del concejal, "las sufrirán de nuevo la infancia y la juventud. Alicante merece instalaciones acordes a una gran ciudad y que sean seguras”.