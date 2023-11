Los dos clubes de balonmano más prestigiosos de la provincia en categoría femenina, Atticgo Elche y Elda Prestigio se enfrentan este sábado por la tarde en el pabellón Esperanza Lag (18 horas) en la décima jornada de la Liga Guerreras Iberdrola. Vuelve el derbi más esperado del torneo y lo hace en unas circunstancias muy dispares para ambos equipos. Las ilicitanas quieren seguir mandando en la clasificación, donde se encuentran empatadas con Bera Bera y Málaga. Únicamente han perdido un encuentro. Las eldenses luchan por salir del farolillo rojo. Sólo han podido ganar un partido esta temporada.

Las cosas han cambiado, como reconocía el entrenador del Atticgo, Joaquín Rocamora, que ayer comentaba que «este es un derbi muy importante y especial porque históricamente siempre ha sido al contrario. Elda era un equipo grande y Elche más de jugadoras de cantera y de alrededor. Seguimos siendo ese equipo canterano pero tenemos objetivos más ambiciosos. Esperamos ser capaces de refrendarlo venciendo en un encuentro que no va a ser fácil. Elda ya ha demostrado su competitividad ante equipos como Málaga y Bera Bera. Además, al partido se le añade ese componente especial de ser un derbi y ellas van a estar muy motivadas. También esperamos a sus seguidores en nuestro pabellón y un gran ambiente».

Estado de gracia del Elche

El Atticgo Elche llega al partido «muy bien. La victoria del miércoles fue muy convincente. Va a ser el tercer partido en siete días pero también para ellas. Después de 10 o 12 años espero un derbi muy bonito». Para Rocamora, las claves del partido están en «ser eficaces a nivel defensivo, provocarles pérdidas y realizar goles sencillos para sumar dos nuevos puntos». El conjunto ilicitano tiene en su punto de mira a «Lucía Prats, que está siendo la mejor jugadora de Elda esta temporada, con porcentajes muy altos de tiro. Debemos er capaces de controlar sus variantes de sistemas defensivos».

Favorito

El preparador oriolano sabe que su equipo es favorito. No sólo en el derbi. Preguntado por si es demasiado pronto para hablar de ocupar los puestos top de la tabla al final de la temporada asegura que «no. Todo el mundo hablaba de nosotras y de Bera Bera y Málaga ya antes de iniciar el campeonato. Sin duda, nos hemos ganado el derecho a que nos nombren en ese grupo de arriba. Por el juego, nos merecemos estar en lo alto. Probablemente no tengamos este ritmo durante los diez meses. No lo pretendemos. Mi objetivo era arrancar así. Tendremos algún pequeño bajón, pero esperamos jugar la final de la copa de la reina, las tres últimas eliminatorias de Europa y llegar al play-off de la liga en la mejor posición posible».

Elda, uno más

Por su parte, el entrenador del Elda Prestigio, Chema Vives, ha querido quitar presión a sus jugadoras para el encuentro ante el Atticgo Elche. Sabedor de la evidente superioridad del rival, Vives entiende que el de este sábado es «un partido más» y así es cómo el equipo debe afrontarlo. «No podemos estar pensando en la semana que viene y olvidarnos de qué es lo que va a pasar este sábado. Tenemos que salir a disputarlo de la mejor forma y con nuestra mejor cara», señalaba el técnico navarro a la cadena Ser.

El derbi balonmanístico por excelencia en las comarcas del Vinalopó llega once años después del último partido entre los equipos de ambas poblaciones.