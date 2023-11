Tras comunicar públicamente el pasado 29 de septiembre que alcanzaba un acuerdo para abandonar la propiedad del CD Eldense, Pascual Pérez, que le comunicó a sus más allegados que su salida del club era inminente, decidió finalmente dar marcha atrás a los pocos días, justo después de sufrir una indisposición que le obligó a ser ingresado en el hospital. Una vez recibida el alta médica, el máximo accionista, decidió mantenerse al mando del club en Segunda División. En el entorno del propietario tienen asumido que la salida se terminará produciendo.

De hecho, el propio entrenador, Fernando Estévez, advirtió en una de sus comparecencias que la decisión de Pascual Pérez «ya estaba tomada» y que su salida «será gradual». Así que es cuestión de tiempo que el máximo accionista de la entidad azulgrana dé un paso a un lado y deje al equipo en manos de otro, preferentemente un grupo inversor. A menudo se reúne con gente interesada, sobre todo con deportistas y gestores deportivos, alguno de ellos en el propio Pepico Amat.

El último en preguntar ha sido el guardameta David De Gea, tal y como adelantó «Onda Cero». El madrileño actualmente está sin equipo, y ya intentó hacerse con el Elche en 2019 sin éxito. Hace unos días se reunió con Pascual para conocer la situación del Deportivo. Nada más lejos de la realidad, la compra del guardameta por la entidad azulgrana parece estar muy alejada y no se valora en estos momentos.

Ahora mismo no hay ninguna venta cerca a ningún grupo inversor y las posturas siguen siendo las mismas. Preguntado por esta última oferta del exguardameta del Manchester United y de la Roja, la respuesta a este diario fue rotunda: «Mirandés». El club no quiere hablar de otra cosa que no sea el próximo partido de Liga.

En septiembre parecía que sería vendido al burgalés Félix Sancho, cabeza visible del grupo inversor que estaría detrás de la oferta aceptada por Pascual Pérez para ceder la propiedad del equipo del medio Vinalopó.

Inmobiliaria San Pablo

Con el respaldo económico de la inmobiliaria San Pablo, el trato estaba cerrado en torno a los 15 millones de euros, pero finalmente la decisión de Pascual fue la de no dejar el equipo. Una decisión a la que los resultados le han acompañado desde entonces, con el equipo actualmente más cerca de los puestos de promoción a Primera División (3) que del descenso (9).

El entorno de Pérez reconoce que a él no le gusta el fútbol, y que decidió meterse para salvar al equipo de su ciudad de la desaparición hace cuatro años gracias a un pago inicial de 200.000 €. Desde entonces, todo han sido éxitos para la entidad, culminados el pasado mes de junio con el ascenso a Segunda casi 60 años después. Pascual ha invertido en la entidad alrededor de siete millones hasta la fecha.

La buena salud económica que ha dejado el dueño de Finetwork al club es encomiable, pese al desembolso que ha tenido que hacer para adaptar el Nuevo Pepico Amat a las exigencias de LaLiga. La entidad no tiene deudas y está al corriente de sus compromisos financieros, un «caramelito» para posibles inversores, aunque ahora mismo los deseos (sin oferta en firme) superan a la realidad.