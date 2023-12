El Lucentum nunca se rindió pese a tener el partido perdido en multitud de momentos. Llegó a tener 18 puntos de desventaja, pero Davison pudo forzar la prórroga si entra su triple en el último segundo en un final de infarto. Pese a ir siempre por detrás, el espíritu de lucha de este equipo es increíble y a punto estuvo de dar un susto. El HLA chocó desde el principio con el descomunal talento de su rival sin posibilidad de contrarrestar sus armas de ninguna forma. El duelo quedó sentenciado muy pronto, o al menos eso parecía, aunque el HLA se permitió el lujo de soñar con la remontada en un gran tercer cuarto en el que bajó la renta a siete puntos con un excepcional Gudmundsson. Pero no era la guerra del Lucentum este partido y el último cuarto dejó claro que el Burgos está a otro nivel. Pese a ello, el HLA compitió, le exigió a su rival y no permitió que tuviera un final plácido de partido. Incluso se puso a solo tres puntos en los últimos segundos teniendo Davison el lanzamiento que pudo forzar la prórroga en la última centésima. Nunca se rindió un gran Lucentum que metió miedo en el cuerpo a un pabellón con más de 8.000 espectadores.

Dos triples de Lapornik y otro de Vene fusilaron al Lucentum nada más arrancar el partido con un acierto descomunal (13-7). Gudmundsson sujetaba al conjunto alicantino con siete puntos consecutivos ante un Burgos muy superior con una calidad exquisita. Un triple de Harris suaviza un preocupante 16-9 aunque Vene le replicó con otro de forma instantánea. El HLA desconectó en los últimos dos minutos del primer cuarto y Adala Moto y Speight sacan a relucir su calidad para dar una importante ventaja al Burgos en los primeros diez minutos (26-18). Máxima ventaja con el 28-18 y alarma en el HLA. Los triples de Harris y Davison acercan al equipo de Caínzos pero la reacción fue casi un espejismo porque el Burgos se volvió a enchufar y obliga a al Lucentum a detener el juego con el 36-24. El equipo alicantino desapareció de la pista. La ventaja fue creciendo y el Burgos rompió el partido con una superioridad abrumadora (46-28). No hallaba el Lucentum la forma de frenar a su rival y al descanso se llegó con casi todo dicho (52-36). Impotencia lucentina ante un rival sublime con infinitas armas ofensivas. Entre ellas, los nueve triples anotados en los dos primeros cuartos.

El HLA vio la luz en un tramo del tercer cuarto en que se puso a nueve puntos del Burgos (62-53) con un parcial de 10-17 aprovechando unos minutos de relajación del conjunto local. Siguió el Lucentum con su reacción pese a la exhibición de Lapornik para meterse muy dentro del partido con un 72-65 al final del tercer cuarto. Gudmundsson y Davison fueron clave en el despertar.

El sueño de la remontada duró poco. A base de triples, el Burgos desmonta cualquier escenario favorable al HLA para volver a una renta de 14 puntos que ya ponía el partido casi imposible. Davison era el arma del Lucentum para meter presión a su rival, pero el encuentro estaba muy cuesta arriba y no parecía el día para obrar un milagro. Buena imagen del conjunto alicantino pese a la derrota con una lucha infinita. Nunca tiró la toalla llegando a inquietar a un Burgos que llegó a tener una renta de 18 puntos. No fue hasta los últimos tres minutos cuando el equipo local se vio ganador. Pero el Lucentum se resistió y se llegó a poner a tres puntos a falta de 20 segundos, pero no le llegó para culminar una remontada que hubiera sido épica. Davison tuvo el triple para forzar la prórroga, pero el aro escupió el lanzamiento.