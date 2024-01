El Club Balonmano AtticGo Elche adelanta su partido de la Liga Guerreras-Iberdrola del fin de semana, frente al Rocasa Gran Canaria, a este martes 9 de enero (20 horas), en el pabellón Esperanza Lag. El sábado juega el encuentro de ida de la eliminatoria de octavos de final de la EHF European Cup, en Portugal, frente al Madeira.

Las guerreras franjiverdes, que ocupan el cuarto puesto de la clasificación, con 20 puntos, a uno del Caja Rural Aula Valladolid y a dos de los dos grandes favoritos: Costa del Sol Málaga y Súper Amara Bera Bera de San Sabastián, tratarán de conseguir una nueva victoria, en un encuentro trampa. Las canarias no cuentan esta temporada con el enorme potencial de años anteriores, son octavas en la tabla, pero como avisa el técnico del conjunto ilicitano, Joaquín Rocamora, va a ser un rival “muy peligroso”.

El preparador oriolano ha ofrecido este lunes la rueda de Prensa previa al choque ante el Rocasa y ha asegurado que su equipo “esta bien”. “Venimos de un par de días libres, desde el día 5. La realidad es que las chicas están trabajando mucho y muy bien. Llevamos un mes y algo en el que hemos podido acumular muchas sesiones y no estamos teniendo ninguna lesión y eso nos permite trabajar mejor”, ha comentado.

Rocamora ha señalado que “no hemos estado muy finas en el lanzamiento, sobre todo en los partidos de final de diciembre, pero a nivel colectivo y anímico, el equipo está muy bien”.

El entrenador del AtticGo Elche ha advertido de que Rocasa “va a ser un rival muy peligroso. Le encuentro muchas semejanzas a nuestro equipo de la temporada pasada, con muchas jugadoras jóvenes y muchos fichajes. Empezó la temporada sin la portera Silvia Navarro y sin Almudena Rodríguez, que está recuperándose de su lesión. Estoy convencido de que va a estar luchando por los títulos y va a ser muy peligroso, tanto en el play-off por el título como en la Copa de la Reina o la European Cup. Viene de dos derrotas. Ya no lo encontramos así en la primera vuelta y nos planteó muchas dificultades y, la verdad, es que cuenta con una plantilla que me parece muy atractiva, en la que hay varias jugadoras que me parecen muy interesantes”.

Joaquín Rocamora espera que el encuentro de este martes no esté condicionado por la eliminatoria europea del sábado en Madeira: “No sé cuánto me nos v a condicionar. Sí que sé que, obviamente, que vamos a jugar distintas situaciones y con diferentes jugadoras. No es que estemos con un ojo en la competición europea, pero sí que tenemos una eliminatoria muy compleja, en la que apenas vamos a tener tiempo de prepararla. Y menos mal que hemos podido adelantar un día el partido frente al Rocasa, porque el viernes vamos a estar todo el día en el aeropuerto y tendremos que coger hasta vuelos para llegar a Madeira. Aún así no es una excusa. La plantilla está bien, tenemos a todas las jugadoras disponibles y aquellas que no están jugando tantos minutos van a tener la oportunidad de mostrarse y darnos más quebraderos de cabeza al cuerpo técnico de cara al futuro”.

Preguntado sobre las claves del choque ante las canarias, el técnico oriolano lo tiene claro: “Eficacia en el lanzamiento, que no aparezca la Silvia Navarro, que siempre aparece. No recuerdo un partido malo suyo aquí en Elche; control del juego transitivo, en el que nos hicieron daño en la primera vuelta; y ser capaces de ser valientes y defender bien a jugadoras muy peligrosas. Porque Rocasa tiene jugadoras con capacidad de desequilibrio en la primera línea. A partir de ahí, intentar ser nosotras mismas, con la eficacia en defensa de los últimos partidos e intentar correr un poco más, que nos está faltando, para coger confianza y no tener tantos minutos de ataque posiciones, en la que se nos ven más carencias”.