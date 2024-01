Jennifer Hermoso es una de las primeras invitadas que acudirá la próxima temporada al programa de Cuatro 'Planeta Calleja'. La futbolista, que participó en la retransmisión de las campanadas de año nuevo en Televisión Española, habla con Calleja de su relación con Jorge Vilda, ex seleccionador nacional, y de todo lo que vivieron durante su mandato, además de analizar lo ocurrido con el caso Rubiales. Ahora la cadena ha emitido un avance del episodio que protagonizará Hermoso desvelando algunas declaraciones de la futbolista.

Puertas abiertas en las habitaciones

Entre ellas destaca una en la que Hermoso revela el modus operandi de Vilda en las concentraciones. "Cuando nos íbamos a dormir, teníamos que dejar la puerta abierta y esperar a que él pasara por la noche y dejar que él hablara con nosotras. Decía que era el único momento que tenía para hablar personalmente con nosotras. Si tocaba la primera puerta de las primeras jugadoras, hasta que llegaba a la última, a lo mejor había jugadoras que se dormían", cuenta la madrileña.

Jennifer también desveló a un sorprendido Calleja que "Cuando nos íbamos a comprar, nos esperaba y nos preguntaba qué llevábamos en la bolsa". Hermoso será la primera invitada de la nueva temporada de 'Planeta Calleja', recorriendo Islandia con el presentador en un programa que se estrenará en Cuatro el próximo lunes a las 22.50 horas.

Ayudas si hubiera 'tragado'

La futbolista de los Tigres también reveló a Calleja que sabía a lo que se enfrentaba cuando dio el paso de denunciar el beso no consentido de Rubiales: "Sí lo sabía, y también tengo claro que si no lo hubiera hecho. Si hubiera admitido en ese momento hacer un vídeo diciendo que no había pasado nada, tenía clarísimo que podía haber tenido cosas extradeportivas que me hubieran ayudado mucho. Pero sentí el valor, sentí la fuerza y sobre todo estaba haciendo algo que para mí era lo correcto. Era lo único que prevalecía en ese momento".