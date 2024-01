Kevin Martínez, natural de Novelda, se ha hecho un nombre en Tailandia donde reside actualmente. Allí el Muay Thai es considerado poco menos que una religión y los locales acumulan todos los podios con rotundidad en las peleas ante deportistas de otros puntos del mundo. En ese templo del arte marcial autóctono destaca el noveldense, profesional de este deporte. Lleva 13 años peleando en profesional, es cuatro veces campeón de españa amateur y de profesional por la FEKM federación oficial, consiguiendo además dos medallas Europeas (bronce y plata) y una mundial (plata) para la selección española.

«Ahora estoy viviendo en Tailandia y el sábado 6 de enero peleé en RWS promoción de Rajadamnerm Stadium (estadio de la reina) evento retransmitido en directo y diferido por DAZN. Hice la pelea pre-estelar enfrentándome contra Petchila Wor Auracha, luchador nominado a uno de los mejores luchadores del año 2023. En esta promoción se pelea a la distancia de 3 asaltos de 3 minutos con 2 minutos de descanso entre asaltos», señala el deportista de Novelda. «El combate estuvo muy reñido de principio a fin, mi rival es un especialista de la distancia y procuro mantener la pelea en la distancia larga durante todo el combate, cosa que no consiguió su totalidad ya que no dejé de presionarle para no desperdiciar ninguno de sus errores. Conseguí alcanzarle con varios golpes de poder y codazos puños y hasta con una patada en la cabeza, pero supo aguantar hasta el final del combate finalmente el combate lo ganó a los puntos».

Los aficionados tailandeses se levantaron de los asientos ante la calidad de Kevin. «Todos quedaron sorprendidos con mi actuación ya que no se esperaba una pelea tan pareja con tan poco tiempo y más enfrentándome a Petchila. El promotor me dijo que nos veríamos pronto y el mánager después me comentó que lo más probable es que vuelva a pelear en 4 o 5 semanas en la misma promoción y que probablemente consiga un contrato con esta promotora tan importante», señala el deportista alicantino, que va en progresión en un deporte de máxima dificultad en un país que tiene el Muay Thai, desarrollado hace mas de 2.000 años, como una de las actividades que más se practican. Kevin tenía claro que debía trasladarse a Tailandia, la cuna de este arte marcial, para perfeccionar su técnica y entrenar junto a los mejores.

La ilusión y la entrega del deportista de Novelda es máxima y su intención es llegar lo más lejos posible en este exigente deporte Kevin ya triunfa en Tailandia.