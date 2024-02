Cuando vas 25 arriba en la pista del colista pueden ocurrir dos cosas, que arrolles o que te relajes. El HLA Alicante sentenció su visita al Rioverde Clavijo (69-86) gracias a unos primeros quince minutos de notable alto y a reaccionar en el momento adecuado, cuando el rival se acercó en el marcador y llegó a creer en un desenlace apretado que finalmente no se produjo.

La competitividad real le duró al partido lo que tardó Clavijo en ir acumulando fallos desde el triple y técnicas por las protestas a los colegiados (dos casi seguidas a Nicolau y al entrenador Jenaro Díaz). La batalla interior entre Barro y el propio Nicolau fue posiblemente lo más interesante de esos primeros compases, cortada tras subir la segunda falta al contador del riojano.

Un parcial de 0-10 permitió a los alicantinos abrir la primera brecha en el marcador (5-14, min.6) y empezar a tener claro que el encuentro no iba a ser un apuro. Cinco puntos casi seguidos de Harris, incluido un triple en una fase en la que los dos equipos estuvieron horribles desde el exterior, agrandó el hueco por encima de los diez puntos a la conclusión del primer cuarto.

25 de ventaja

Era cuestión de ver si había relajación por parte del HLA o reacción local. No ocurrió ni lo uno ni lo otro. Los pupilos de Pérez Cainzos entendieron que no era el día para tirar desde lejos y siguieron construyendo su triunfo a base de poderío interior y de penetraciones de Adrià Rodríguez. Bercy, Balint y Kostadinov aportaron coralidad a la anotación lucentina en un día en el que no era necesaria la mano de Davison, que únicamente veía aro desde la línea de personal.

Así se pasó la barrera de los veinte de renta y se alcanzó el +25, momento en el que Díaz paró por segunda vez el choque solicitando tiempo muerto y pidió orgullo a los suyos. Los riojanos, esta vez sí, obedecieron, y al menos redujeron la diferencia por debajo de la veintena antes del paso por vestuarios. Aunque las cuentas estaban claras: dos minutos de acierto desde el triple no iban a ser suficientes si los otros 18 el porcentaje era irrisorio.

Por su parte, el objetivo del HLA Alicante debía ser continuar con el guion marcado desde el primer segundo del duelo: fortaleza interior, superioridad en el rebote y, más que no relajarse, al menos no dormirse ni permitir que los locales viesen alduna rendija por la que soñar con la remontada.

Clavijo se pone a nueve

Harris fue el encargado de que la ventaja de su equipo no menguara en exceso tras anotar un triple sobre la bocina (el HLA tardó casi dos minutos en ver aro desupés del intermedio) y una bandeja tras robo, en un periodo en el que se vieron acciones con toques de incredulidad como una pérdida al intentar un «alley-oop» con Barro al contragolpe o un mate de Kostadinov en el que la pelota se salió del aro. Mientras tanto, en la otra zona del parqué Kolo (20 puntos y 8 rebotes) lideraba a los suyos para, al menos, caer con honor.

Clavijo llegó a ponerse a nueve al inicio del último periodo (56-67, min.33) debido a una sequía anotadora que rompió Kostadinov con un triple apurado, nuevamente en los últimos segundos de la posesión. El susto se calmó con un palmeo a la contra de Serrano y con el regreso a pista de los jugadores principales de la rotación lucentina, que sellaron la cuarta victoria consecutiva con Davison como máximo anotador con 15 puntos y con una destacable participación también de Barro (dobles figuras con 14 puntos y 10 rebotes), Kostadinov y Harris.

FICHA DEL PARTIDO

RIOVERDE CLAVIJO: Moreno (16), De Pablo (6), Knudsen (8), Treviño (6), Nicolau (9); Urtasun (4), Coffi, Arbosa, Kolo (20), Norris, Torres y Tamba.

HLA ALICANTE: Rodríguez (11), Gudmundsson, Davison (15), Kostadinov (14), Barro (14); Harris (13), Serrano (4), Bercy (6), Balint (9) y Hook.

Parciales (por cuarto): 11-24, 16-22, 24-21 y 18-19.

Árbitros: Leandro Nicolás Lezcano, Eva Areste y Nicolás Murillo. Eliminaron por cinco faltas a Nicolau, Urtasun, Bercy y Kostadinov.

Incidencias: Partido disputado en el Palacio de los Deportes de La Rioja.