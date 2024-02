La temporada pasada, el HLA Alicante quedó casi completamente desmantelado: sin presidente, sin director deportivo, sin entrenador, prácticamente sin jugadores. Como en aquella famosa saga de películas de los ochenta, Loca academia de policía, el club ha tenido que reclutar nuevos cadetes para incorporarse a sus filas y seguir un riguroso entrenamiento que les prepare para competir en la dura LEB Oro.

Así que ahí tenemos a Guđmundsson, siguiendo los pasos del carismático Carey Mahoney, con Kevin Bercy en el papel del hombre multirruidos Jones y, cómo no, con Mus Barro como el altísimo Moses Hightower intimidando en la zona. La artillería infalible de Brad Davison, aquel a quien media liga intenta frenar en vano a base de faltas, lo mete de lleno en el rol de Eugene Tackleberry, un fanático de las armas enamorado de la rubia teniente Callahan, igual de peligrosa que él en el tiro.

¿Recuerdan a la pequeña y tímida agente Laverne Hooks, que luego se destapaba como una implacable policía? Apuesto a que ya saben qué lucentino podría ser su alter ego en la loca academia de policía forjada en el Pedro Ferrándiz. Y por supuesto no me olvido de Daniel Adriasola haciendo las veces de Comandante Lassard e intentando que sus reclutas no se desmadren demasiado en este peligroso mundo del baloncesto.

Con estos y otros cadetes cuenta el sargento Pérez Caínzos para enfrentarse este domingo a Rioverde Clavijo, que será nuestro particular teniente Harris intentando sabotear la misión de los agentes lucentinos. No tuvieron mucha opción los de Logroño hace cuatro meses en su visita a Alicante la primera jornada de liga: perdieron estrepitosamente por casi cincuenta puntos, lo cual colocó al Lucentum como líder de la competición tras el primer partido.

Aquella victoria nos retrotrajo a 2012, aquella temporada que también comenzó en casa contra Clavijo, nos dejó tres prórrogas de infarto y concluyó con el ascenso a ACB. Nada nos gustaría más que repetir aquel guion y, para ello, esta semana la loca academia de policía lucentina pone rumbo a Logroño para completar la misión Rioverde Clavijo. Nuestros cadetes han demostrado sobradamente poseer talento deportivo para afrontar con éxito el encuentro contra el colista de la LEB Oro. A tres meses del final de la instrucción, veremos quiénes de ellos se gradúan con honores y son condecorados por la afición por su valor y entrega al servicio de la causa lucentina.