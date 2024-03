El Alcoyano "refuerza" su delantera para recibir al Castellón

El Alcoyano recibe el próximo domingo 10 de marzo a partir de las 18 horas al líder en un Collao que no ve ganar a su equipo desde hace dos jornadas. El conjunto de Vicente Parras no podrá contar con el lateral izquierdo Sergio Nieto para enfrentarse al Castellón, pero si podrá alinear al delantero José Lara, que regresa a la dinámica de competición tras cumplir el partido de sanción que le correspondía por ver una doble amarilla frente al Málaga.

Por parte del defensa vallisoletano, será baja debido a la lesión ocasionada el pasado 24 de febrero ante el cuadro de Sergio Pellicer y de la que todavía no se ha podido recuperar. A pesar de que la jornada pasada no podría haber participado en el empate cosechado en casa del Atlético de Madrid B (1-1) por cumplir ciclo de tarjetas amarillas, tampoco podrá hacerlo contra el cabeza de grupo por no haber cumplido su proceso de recuperación.

Sergio Nieto se retira lesionado en El Collao en el partido frente al Málaga / Juani Ruz

Las pruebas a las que fue sometido al término del encuentro confirmaron que Sergio Nieto padece una "pequeña rotura en el isquio de la pierna derecha", según el diagnóstico médico, que le obligan a mantenerse apartado de los terrenos de juego por un periodo de entre dos y tres semanas, en función de la evolución.

La buena noticia para el Deportivo llega con la vuelta del extremo izquierdo José Lara, que se ausentó en la convocatoria para el choque contra el filial rojiblanco debido a la expulsión vista ante el conjunto malaguista. Por lo tanto, Vicente Parras recupera a una pieza habitual en el once inicial para hacer frente a uno de los partidos más complicados de la temporada.

A su vez, su regreso coincide con el del ariete Mikel Pradera que, a pesar de estar en la expedición que se desplazó hasta Cerro del Espino, no jugó ningún minuto por precaución a que las molestias físicas que arrastra en el tobillo se agraven.

Por otra parte, el duelo autonómico de la jornada 25 frente al Castellón tendrá el aliciente añadido que supone ver a dos jugadores que hasta hace poco vestían la camiseta de su próximo rival.

Este es el caso de Sergio Dueñas “Moyita”, ahora jugador blanquinegro y pieza clave en la permanencia del Alcoyano la campaña pasada, y el de Javi Antón, lateral derecho formado en el club alicantino que fue traspasado al Castellón y que regresó a la entidad blanquiazul en el pasado mercado de invierno tras temporada y media defiendo los intereses de la entidad castellonense.