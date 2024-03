Míriam Hurtado, una vida de superación

Míriam Hurtado Vicente (Elche, 24 de enero, 1980) es un claro ejemplo de superación y de cómo cualquier mujer puede empezar a practicar deporte a cualquier edad y alcanzar sueños insospechados. Esta valiente ilicitana siempre había sido una apasionada del culturismo, pero hasta los 32 años no comenzó a tomárselo en serio, a llevar una dieta un tanto estricta y a tonificar sus músculos. Actualmente es una de las mejores especialistas mundiales. En 2019 sufrió un infarto, que a punto estuvo de romper sus ilusiones. Pero gracias a su enorme empeño, se recuperó y en los últimos años ha alcanzado sus mayores éxitos. En 2021 ganó el título de «Mr. Olimpia». Tras la pandemia del covid retornó a la competición y fue campeona de España en la modalidad «figures». Y en 2023 se proclamó campeona del mundo en Kope (Eslovenia). A sus 44 años, sigue entrenando en el Club Body Perfec de Elche, en el que también es entrenadora. No se conforma y todavía tiene muchas metas y sueños por cumplir.

¿Cómo empezó a practicar culturismo?

Comencé con 32 años. Me gustaba el culturismo, pero nunca había hecho nada. Incluso estaba gordita. Como todo el mundo, empecé por hacer algo de deporte. Iba al gimnasio y, después de muchos años, mi entrenador, Juan Suárez, al que se lo debo todo, me dijo que ya era hora de probar en competiciones. En 2021 inicié la preparación para participar en el certamen Mr. Olimpia y hasta ahora.

Primer torneo y primer puesto…

Así fue. Gané el Mr. Olimpia y me clasifiqué para disputar el Mr. Universo en Italia, en el que quedé tercera. Sin darme cuenta me sentía muy bien con lo que estaba haciendo. Me gustaba y con el empuje y apoyo de Juan (Suárez) he seguido y estoy muy contenta.

¿Requiere mucho sacrificio este deporte?

No son muchas horas de trabajo en el gimnasio. Es una hora de entrenamiento intenso diario, porque no me dejan y no se debe hacer más. Pero sí que es sacrificado porque tengo que entrenar todos los días de lunes a domingo y llevar una dieta y una alimentación adecuada.

¿Y cómo lleva el tema de la comida?

Eso es lo peor. Entrenar es lo que nos gusta a todas. La dieta y la comida no tanto. Ahora que estoy en una fase de coger volumen, sí que puedo comer, prácticamente de todo, bocadillos, pizzas… Pero cuando quedan seis meses para la competición y, sobre todo, el últimos mes es cuando empieza la pesadilla. Apenas como diferentes tipos de pescado durante todo el año. Principalmente, mi alimentación es a base de merluza y brócoli. Es duro, pero, si quieres conseguir las metas, hay que sacrificarse.

MIriam Hurtado, la ilicitana campeona del mundo de culturismo a los 43 años / Rafa Arjones

¿Pensó cuando comenzó a tomarse en serio el culturismo que podía llegar a ser campeona del mundo?

Para nada. De hecho, al Mundial de Eslovenia no iba a ir. No me pagan nada y me tenía que costear todo. Gracias a mi pareja actual, Basilio, y a mi gran amigo Adrián, que está haciendo todo lo posible para ayudarme con la suplementación alimenticia y en el gimnasio; al final, fui al Campeonato del Mundo y terminé primera.

¿Hay muchas mujeres que practiquen el culturismo con 44 años? ¿Hasta cuándo piensa seguir?

Sí, hay muchas. Continuaré hasta que el cuerpo aguante. Hay hasta una categoría máster-50. En mujeres no sé si tanto, pero en hombres, mi entrenador Juan Suárez, que ya ha superado los 60, ahí sigue compitiendo.

¿Qué retos se ha marcado para este año 2024?

Este año me lo estoy tomando con un poco más de tranquilidad. Después de una temporada muy dura, necesitaba descansar, porque mi coranzoncito ha sufrido demasiado. Mi objetivo es mejorar los puntos en mi categoría, trabajar hombros y dorsales, coger peso y para 2025 sí que tengo proyectos y retos importantes.

¿Cómo ve el deporte femenino en general y el culturismo en particular?

Las mujeres tenemos más dificultades que los hombres, por lo menos en mi deporte. No lo entiendo, porque los hombres van por su parte y las mujeres por la nuestra en diferentes categorías. Pero el culturismo, aunque pueda parecer diferente desde fuera, es muy bonito y muy satisfactorio. Aunque se habla mucho de que tomamos tal cosas y demás, es muy saludable. Cuando empiezas no tomas ningún complemento vitamínico. Luego cuando llegas a ciertos niveles, sí que necesitas ciertos complementos alimentarios, pero para nada cosas raras.

¿Animaría a las mujeres de su edad a practicar el deporte y el culturismo?

Por supuesto. Yo empecé con 32 años y podía parecer que era ya una mujer de avanzada edad. Fui transformando mi cuerpo en el gimnasio y, cuando me vi preparada para competir, decidí echarle una par de ovarios y aquí estoy. El deporte en general trae muchas cosas buenas, sobre todo mentalmente. Algunos me dicen: eres mujer y no sé cómo puedes hacerlo. Lo hice yo con mi edad y cualquier mujer lo podría hacer.