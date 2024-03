El Atticgo Elche se lleva el derbi y apunta al liderato

El derbi de la Liga Guerreras Iberdrola volvió a dejar claro la diferencia de objetivos entre Elda Prestigio y Atticgo Elche, en un duelo que se llevaron claramente las ilicitanas, pese a firmar una actuación muy alejada de las mejores del curso. Aún así sumaron los dos puntos necesarios para depender de sí mismas en la última jornada de la fase regular para acabar primeras y tener ventaja de campo en todas las eliminatorias del «play-off».

El partido comenzó con las dos porteras (Prades y Carratú) muy acertadas y con las jugadoras dirigidas por Joaquín Rocamora muy fallonas, posiblemente debido al cansancio acumulado tras el viaje del fin de semana a Macedonia del Norte. Pese a que tardaron cuatro minutos en anotar su primera diana, las locales llegaron a ponerse con ventaja (4-3, min.13).

Eran minutos de muchos errores del Atticgo Elche, con pérdidas incomprensibles en circunstancias normales ante un Elda Prestigio que mordía atrás pese a haber reservado a alguna jugadora de cara a la lucha por evitar el descenso en el «play-out».

Al verse por detrás en el electrónico del Florentino Ibáñez, el Atticgo reaccionó y dio el primer estirón del choque para tomar ventaja con un parcial de 0-4. Carratú seguía muy acertada bajo palos, como ya ocurriera en tierras balcánicas, y las ilicitanas ya no perdieron en ningún momento el mando del duelo. Al descanso, el equipo de Rocamora se marchó con cinco de renta.

Arrollador segundo tiempo

La tónica no solo se mantuvo en el segundo tiempo sino que la brecha se hizo enorme a favor de las guerreras franjiverdes, que demostraron los motivos por los que pueden acabar líderes de la liga regular. Con defensa y So Delgado (máxima anotadora con 8 dianas) fue más que suficiente para no sufrir, dar minutos a jugadoras menos habituales (en las locales también brilló alguna joven en los instantes finales como Lluch) y llevarse el lógico triunfo.

Este sábado se cerrará una fase regular con todo en juego para las ilicitanas, que pueden terminar primeras... o terceras. No tienen un rival sencillo, el Atlético Guardés, aunque jugarán en el Esperanza Lag. Por su parte, las eldenses tratarán de no perder el factor cancha con Gijón de cara a la primera eliminatoria de la promoción por la permanencia.

Wolfs lanza ante Prades / CBM Elche

FICHA DEL PARTIDO

ELDA PRESTIGIO: Prades (p), Sánchez (ps); García (2), Duque (3), Mulet, Lima (2), Pereira (4), Rivadeneira, Hvozd, Claramonte, Rodríguez, Martínez (2), Lluch (1), Pastor y Cesar (1).

ATTICGO ELCHE: Carratú (p), Morales (ps); Zhukova (2), Agulló (1), Van Zijl (1), Guilabert (2), Méndez, So Delgado (8), Flores, Benítez (2), Carrillo (1), Wolfs, Bernabé (1), Do Nascimento (2), Moré (2) yRosa (3).

MARCADOR CADA 5’: 1-2, 2-3, 4-5, 5-5, 6-10, 8-13 (descanso); 8-14, 9-15, 9-19, 11-20, 13-22 y 15-25.

ÁRBITROS: Enrique Pérez y Luis Díaz-Flores. Excluyeron a Cesar (2), García, Rivadeneira, Rodríguez y Hvozd por las locales y a SoDelgado y Méndez por las visitantes.

PABELLÓN: Florentino Ibáñez-Ciudad de Elda.