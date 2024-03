Rocamora: "Ojalá el sábado podamos vivir una fiesta y romper otro techo de cristal"

Este sábado (19.00 horas, Esperanza Lag) el Atticgo Elche tiene una nueva cita con la historia. Las guerreras franjiverdes se miden al Atlético Guardés en la última jornada de la fase regular de la Liga Guerreras Iberdrola, dependiendo de sí mismas para acabar en primera posición si ganan el partido, por lo que tendrián ventaja de campo en todas las eliminatorias de play-off.

El técnico del equipo ilicitano, Joaquín Rocamora, espera que sus jugadoras den el mejor nivel y que el pabellón sea una fiesta, en declaraciones realizadas durante el acto de la firma de la renovación de Atticgo como patrocinador del Club Balonmano Elche. Y, sobre todo, que el final de curso sea inolvidable, ya que las franjiverdes siguen peleando por los tres títulos: Liga, Copa y Europa.

Sensaciones ante la última jornada

"Creo que hay algo que seguro que no va a aparecer, que es una relajación o el hecho de conformarnos con lo que estamos logrando, eso seguro que no va a ocurrir. Es cierto que a mí me da la sensación que ahora mismo, un poco de puertas afuera, parece que podemos perder los títulos y no ganarlos. Y que la trayectoria que llevamos en los últimos meses pues hace que no nos conformemos con esto. Estamos haciendo la mejor temporada de la historia, el equipo está jugando realmente bien, estamos siendo capaces de acumular muchas victorias y lo estamos haciendo en todas las competiciones. Esto es el alto rendimiento y el año que viene de esto no se va a acordar absolutamente nadie, a no ser que ganemos algún título. Y por tanto es nuestro objetivo, queremos ganar algún título al menos e intentar estar vivos en los tres prácticamente hasta el final".

Hacer historia

"La realidad es que estamos a 60 minutos en nuestra casa, junto a nuestra familia, junto a los nuestros, de poder hacer historia, de ser campeonas, de poder clasificarnos por primera vez para la European League. Vamos a intentarlo".

Atlético Guardés

"Sabemos que es un rival complejo, que en las últimas temporadas quizás sea el equipo con el que más partidos igualados hemos tenido. Prácticamente todos se han solventado con distancias de más menos uno. Ellas también se están jugando a la posibilidad de ganar el factor campo en play-off y por tanto podéis pedir probablemente una wildcard a competición europea. El Atlético Guardés también se juega mucho en este partido, no solo Elche. Y esto va a hacer que los dos equipos salgamos con todo eintentemos salir victoriosas".

Diferencias con la temporada pasada

"Veo al equipo más maduro, creo que el equipo ha crecido desde la temporada pasada a esta. El año pasado sufrimos dos reveses, donde es verdad que llegamos algo justas físicamente y con la baja de Dani (So Delgado), que nos pasó factura, sobre todo a nivel ofensivo. Y ese último partido contra Málaga de final de Liga, que no nos sentimos inferiores, sino que probablemente la inmadurez del grupo hizo que los detalles no cayeran de nuestro lado. Al grupo ahora lo veo mucho más entero, mucho más sólido, con una mayor capacidad mental y con una capacidad ganadora, como ya están demostrando prácticamente todos los días. Cada vez que saltamos a la pista podemos perder, pero nuestro objetivo tiene que ser que nos ganen, que nunca seamos nosotras las que perdamos".

Claves del partido

"Ellas han generado un modelo con dos pivotes. Creo que para nosotros lo más importante va a ser el hecho de que el equipo sea capaz de ser estable, de ser paciente, de que no se desespere. A ver si somos capaces de ser solventes, de ser eficaces, de no desesperarnos en el trabajo que tenemos que hacer y después intentar mantener la calma y tener más acierto de cara al lanzamiento".

Las jugadoras del Atticgo Elche atienden a las indicaciones de su entrenador / CBM Elche

Mensaje a la afición

"Espero que la gente se acerque y que lo disfrute, que forme parte de esto, que entienda que para nosotras es fundamental su presencia y, sobre todo, cómo nos están ayudando en los 60 minutos en el Esperanza Lag. Y ojalá cuando terminemos el encuentro podamos vivir una fiesta, haber cumplido un nuevo sueño, un nuevo objetivo, y haber roto de nuevo un techo de cristal para nuestro club".