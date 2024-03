Parras: "Si no estamos arriba será por el déficit de puntos de la primera vuelta"

El técnico del Alcoyano, Vicente Parras, comentó en la víspera de enfrentarse este sábado al Antequera en su campo en un duelo inédito, que si su equipo no lograr estar arriba al final de temporada será debido a la baja puntuación de la primera vuelta de campeonato.

"Si al final no logramos estar arriba de la clasificación cuando acabe esta liga, no será por lo que estamos haciendo ahora, sino por lo que no hicimos en los primeros quince partidos. En la primera vuelta tuvimos un gran déficit de puntos", explicó el técnico.

Para Parras no supone rebajar el objetivo de la temporada pensar en asegurar la permanencia en las ocho jornadas que restan de competición.

"No es falta de ambición decir que lo primero es asegurar los 45 o 46 puntos de la permanencia. Ilusión tenemos siempre y no tengo ninguna queja del vestuario desde enero hasta ahora", señaló.

El técnico fue más allá en sus apreciaciones al añadir que "si no hubiera tenido ilusión este vestuario, ahora estaríamos hundidos en la tabla porque motivos han habido. Si algo no hemos hecho es agarrarnos a cualquier excusa".

Virtudes del Antequera

Parras habló en la previa del desplazamiento hasta Antequera que se van a medir a un rival con una identidad propia, independientemente de si juega como local o de visitante.

"A nosotros nos costó mucho ganarles en nuestra casa. Es un equipo que le gusta asumir riesgos con el balón. Salvo el Córdoba, todos los equipos a los que se han enfrentado han sido sometidos. Mantienen esa personalidad porque es su identidad", desveló.

Entrenamiento del Alcoyano / CDA

El técnico espera un Alcoyano distinto al que tropezó en casa en la ultima jornada frente al Atlético Baleares.

"Fue un partido en el que no fuimos nosotros mismos y en Antequera queremos volver a serlo. No fuimos capaces de entender el partido con 1-0 a los cinco minutos. Esas ganas de ganar nos confundieron", indicó.

