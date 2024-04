Rubiales, antes de volver a Madrid, lo niega todo: "Tengo mis cuentas bloqueadas, no me puedo ni pagar una Coca Cola" "

"Tengo mis cuentas bloqueadas, no tengo la posibilidad de pagar una Coca Cola, sin haberse demostrado que haya hecho nada malo. Me han bloqueado las cuentas de aquí, en la República Dominicana, hace un día y las de España hace cuatro o cinco días". Así de contundente se ha mostrado Luis Rubiales, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en la entrevista que concedió a Ana Pastor de 'La Sexta' justo antes de volar hacia Madrid.

"No he hecho nada, no he hecho nada. Ahora tengo que empezar de cero teniendo todas mis cuentas bloqueadas. ¿A un investigado le tienen que bloquear sus cuentas?", se ha preguntado Rubiales, indicando que "han sido detenidas muchas personas en las que confío. Pero dudo de que alguien haya cometido una irregularidad", ha añadido.

"¿Por qué no puedo estar en la República Dominicana? Hace cuatro o cinco meses mi banco en España me dice que no quiere trabajar conmigo", ha comentado el expresidente de la RFEF, indicando que "jamás he hecho una mordida. Jamás. Pero he sufrido un apalamiento mediático tan grande que me era imposible trabajar en España. No solo en España sino en Asia", ha añadido el exdirigente.

"Yo ganaba lo que ganaba y todo lo que tengo es producto de mi trabajo y de mis ahorros. Esos ahorros son los que he transferido aquí. Pero ahora se me ha bloqueado. Nunca he pegado una mordida. Jamás", ha insistido en varias ocasiones Rubiales, quien ha negado cualquier vinculación con la constructora que realizó obras en la ciudad deportiva de la RFEF en Las Rozas.

"Yo no me he llevado mordida de Piqué. Ni él me lo ha ofrecido" Luis Rubiales — Expresidente de la RFEF

"No tengo nada que ver. Mientras he sido presidente no he trabajado con esa constructora", ha comentado el expresidente de la Federación, quien luego ha abordado la concesión de la Supercopa de España a Arabia Saudi. "No, no me he llevado ninguna mordida", ha insistido en torno a su relación con Piqué. "No he tenido negocios en Arabia. Jamás. Ojalá tuviera porque tengo una familia para salir hacia adelante. Tengo el derecho de ganarme la vida", ha precisado el exdirigente.

"Fue Kosmos quien trajo a Arabia Saudí. El periodista sacó una noticia sabiendo que era falsa. Dijo que se lo dimos a Arabia por una cantidad inferior a la que hizo Qatar. Es falso. Elegimos la mejor oferta. La de Qatar no era ni una oferta", ha revelado Rubiales. "Era una intención y la oferta decae. Se salvaron muchos clubes con ese dinero. Se pasaron los filtros. Se investiga porque hay denuncias. Yo no me he llevado mordida de Piqué. Ni él me lo ha ofrecido", ha comentado el expresidente.