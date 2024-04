Joaquín Rocamora: «El equipo ha subido mucho el nivel en los últimos 18 meses»

Joaquín Rocamora, técnico del Atticgo Elche, valora la situación de su equipo, tras el histórico primer puesto obtenido en temporada regular, y ante la ilusionante maratón de partidos que tiene por delante, con opción de ganar tres títulos: Liga Guerreras Iberdrola, Copa de la Reina y EHF European Cup.

Pregunta.- ¿Cómo afronta el equipo la posibilidad de competir por tres títulos en los últimos dos meses de temporada?

Respuesta.- El equipo ha demostrado esta temporada que más allá de mirar objetivos a medio-largo plazo se focaliza en sí mismo. Obviamente somos unas privilegiadas porque somos las únicas que podemos competir por tres títulos, sabemos que el calendario es muy exigente y que lo mejor es que vayamos partido a partido y ver hasta dónde somos capaces de llegar.

¿En qué cree que ha evolucionado esta plantilla en los últimos tres años para estar en la situación actual (campeonas de liga regular, semis europeas, fase final Copa)?

Creo que la plantilla que se estructuró la temporada pasada fue realmente muy buena, con la ventaja de tener a muchas jugadoras que habían elegido ellas al Club Balonmano Elche para poder desarrollarse y esto hace que la determinación en el trabajo sea aún mayor. El equipo ha ido madurando, tanto por la juventud de las chicas como por las propias experiencias vividas. El hecho de jugar una semifinal europea y una final de Liga han hecho madurar al equipo a nivel competitivo y esto hace que se esté dando esta imagen, que el equipo haya dado un paso más y que se note que el nivel ha subido mucho en los últimos 18 meses.

¿Este parón tan largo viene bien o hubiera sido mejor haber seguido compitiendo, teniendo en cuenta la dinámica positiva?

No podemos determinar si el parón nos viene bien o mal hasta que no veamos los resultados. Si yo hubiera podido elegir hubiera preferido no tener un parón tan largo en el que además no podemos trabajar con la plantilla en todo el parón porque hasta ocho se han ido con sus selecciones y las vamos a recuperar a todas 48 ó 72 horas antes del maratón de encuentros que tenemos después. Obviamente no es lo mejor, pero es un parón que ya estaba determinado, sabíamos que iba a ocurrir y no puede ser en ningún momento una queja o un motivo de excusa.

¿Es más justo decidir una Liga en formato play-off que en una clasificación de todas contra todas?

El «play-off» es algo muy bonito que ha venido para quedarse y tenemos que entender que más allá de los intereses personales de cada equipo lo mejor es hacer un producto más atractivo. Es cierto que yo no entiendo este modelo de «play-off» en el que no valen los goles. Me parece una idea muy mala y estoy convencido de que en el futuro se cambiará. El ser campeonas de liga regular ya nos ha dado un premio histórico como es clasificarnos por primera vez para la EHF European League y ahora tenemos que disfrutar estos «play-off» que el año pasado ya fueron muy bonitos, con todos los pabellones llenos.

¿Hay motivación extra en la plantilla por una sensación de "último baile", con todo lo que se puede ganar y los cambios que habrá de jugadoras la temporada que viene?

A nivel colectivo no creo que tengamos este sentimiento de «Last Dance», aunque no sé si alguna jugadora de manera individual lo tiene. Yo en ningún momento me he referido a ello porque no creo que sea adecuado ni que se ajuste a la realidad. Tenemos que estar focalizadas en nosotras mismas, en el día a día. En el deporte pensar que lo que vas a vivir es algo especial creo que es erróneo porque en 48 horas pueden cambiar las cosas y lo que tenemos que hacer es disfrutar del estado actual de la plantilla. Siempre que alguien tiene oportunidad de competir por títulos es especial y no hay una motivación extra más allá de las propias competiciones.

Rocamora, durante la celebración del primer puesto en liga regular / Matías Segarra

Como entrenador tan arraigado ya en CBM Elche, ¿qué tiene este equipo que no tuvieran otros?

No sé que tiene este club que no tengan otros, pero sí sé lo que a mí me ha dado: estabilidad, poder crecer, han sido muy pacientes conmigo y noto que se ligan los éxitos de la primera plantilla a mi persona, pero creo que es algo bidireccional. Tenemos la suerte de que tanto la directiva como el patrocinador principal y todos los miembros del staff técnico vamos en la misma dirección en lo que queremos que sea el proyecto deportivo, por eso es un club tan especial. Además, tener un sentido de pertenencia, donde los resultados no sean lo más importante, hace que el Club Balonmano Elche sea un fiel reflejo de lo que es un club moderno, que permite a la gente trabajar y evolucionar.

Y para cerrar, ¿cuál sería el nivel del equipo si pudiera mantener a todas (o casi todas) las jugadoras que explotan en el club?

Creo que esto es ley de vida. Somos capaces de seguir desarrollando a jugadoras porque al irse unas tenemos que apostar por otras y, por lo tanto, si las que se fueron se hubieran quedado no hubiéramos podido desarrollar tanto a otras. Más allá de pensar lo que podríamos ser creo que tenemos que estar satisfechas de lo que somos, un club referente y único en nuestro país. Nadie tiene tantas exjugadoras como nosotras jugando en Champions League, como son los casos de Lysa Tchaptchet, Paula Arcos o Jennifer Gutiérrez. Las dos primeras hicieron su primera etapa de alto rendimiento con nosotras y Jenni creo que explotó en nuestro club. Con la salida de Pipy Wolfs y Danila So Delgado el año que viene podrían ser cinco en Champions y en este sentido tenemos que valorar lo que somos y estar orgullosos y satisfechos por ello más allá que pensar en lo que podríamos ser si tuviéramos a alguna de estas jugadoras.

