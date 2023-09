LaLiga ha establecido para el Eldense un límite de coste de plantilla deportiva, lo que se conoce comunmente como límite salarial, de 5,4 millones de euros. Esta cantidad es el importe máximo que cada equipo puede consumir durante la temporada 2023/2024.

Hay seis clubes con menor rango de gasto esta temporada que el conjunto de Fernando Estévez. Amorebieta (4,1 millones), Huesca (4,6), Levante (4,7), Mirandés (5), además de Cartagena y Alcorcón, ambos con 5,2 millones, están por debajo del Deportivo, que actualmente es undécimo en la clasificación de la Liga con 7 puntos después de sumar dos victorias (Cartagena y Eibar), dos derrotas (Villarreal B y Zaragoza) y un empate, el del pasado lunes frente al Alcorcón cuando el tiempo añadido ya se había cumplido.

El Elche, con cerca de 24 millones, es el equipo que más margen tiene para mejorar su plantilla de toda LaLiga Hypermotion. Más que el Valladolid (16,7 millones) y más del doble que el Espanyol (10), los otros recién descendidos y principales aspirantes a volver a la máxima categoría junto al cuadro franjiverde.

¿Qué incluye el LCPD?

El límite de coste de plantilla deportiva incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo (lo que se denomina plantilla inscribible) y también el gasto en filiales, cantera y otras secciones (plantilla no inscribible). Los conceptos que se incluyen en el límite de coste de plantilla deportiva inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador). Los clubes no tienen por qué consumir el límite en su totalidad.

¿Cómo se calcula el LCDP?

Para calcular el Límite de Coste de Plantilla Deportiva, se tienen en cuenta los ingresos presupuestados de cada club (ingresos por abonos, por taquilla, contratos comerciales, derechos de televisión, traspasos de jugadores, previsión de dónde llegará en Champions...) y a eso se le resta los gastos no deportivos presupuestados (alquiler de oficinas, nóminas de personal no deportivo, luz, internet...), el pago de las deudas que tenga y las pérdidas que arrastre de la temporada anterior. El resultado de esa operación es el Límite de Coste de Plantilla Deportiva, lo que el club puede gastar en su plantilla.

Un club puede también incrementar su límite salarial con una ampliación de capital (solo en el caso de las Sociedades Anónimas Deportivas). De esa ampliación sólo se puede destinar a fichajes un 80%, un 65% o un 50%, dependiendo de la situación financiera de cada club, y no se puede ampliar más de un 25% de la cifra de negocio. Además, no se puede disfrutar de ese dinero de una sola vez, sino en cuatro temporadas en LaLiga EA Sports y dos en LaLiga Hypermotion.

LaLiga Hypermotion

► Espanyol: 10,071 (feb-2023: 69,970)

► Sporting de Gijón: 9,562 (feb-2023: 9,562)

► Levante: 4,753 (feb-2023: 11,699)

► Racing de Santander: 9,973 (feb-2023: 9,973)

► Tenerife: 10,753 (feb-2023: 10,268)

► ELCHE: 23,946 (feb-2023: 42,672)

► Oviedo: 10,247 (feb-2023: 10,247)

► Mirandés: 6,474 (feb-2023: 6,474)

► Valladolid: 16,629 (feb-2023: 48,683)

► Zaragoza: 10,053 (feb-2023: 10,053)

► Albacete: 7,638 (feb-2023: 6,031)

► Eibar: 11,071 (feb-2023: 10,716)

► Andorra: 7,690 (feb-2023: 6,529)

► Huesca: 4,590 (feb-2023: 6,411)

► Burgos: 7,100 (feb-2023: 6,648)

► Cartagena: 5,207 (feb 2023: 6,458)

► Leganés: 9,873 (feb-2023: 15,068)

► Racing de Ferrol: 5,769

► Alcorcón: 5,216

► ELDENSE: 5,371

► Amorebieta: 4,097

TOTAL: 179.601 millones de euros.