El Eldense atraviesa un momento amargo tras lograr un punto de los últimos nueve en liga, con la visita al líder, el Leganés, en el horizonte, pero con el foco puesto en la segunda ronda de Copa del Rey que enfrentará al conjunto azulgrana y al Málaga.

Pese a ello, el míster del conjunto deportivista, Fernando Estévez, ha recalcado en la previa al choque copero, que no haber logrado puntuar el pasado sábado frente al Tenerife "da rabia" viendo como se ha desarrollado la jornada. Y es que, pese a que los de Elda pierden cuatro posiciones en la tabla hasta caer al decimoquinto puesto, la distancia con el descenso sigue siendo de siete puntos.

Para beneficio de los azulgranas, los tres integrantes que marcan la zona roja de la clasificación (Huesca, Alcorcón y Amorebieta) perdieron sus respectivos encuentros esta jornada. Y es que Estévez mencionaba que tocaba aprender de lo ocurrido y hacer uso útil de esa experiencia: "Estoy contento con el rendimiento del equipo".

Por otro lado, no quiso descentrar la atención en el partido del próximo domingo en Butarque, ya que el punto de mira está puesto en la Copa: "No existe Leganés hasta que no termine el partido contra el Málaga".

El granadino explicaba que pese a venir de dos derrotas duras frente al Sporting y al Tenerife el equipo compitió bien. Sobre el choque ante los chicharreros, volvió a señalar la falta de acierto y que pese a llegar más al último tercio del campo no estuvieron certeros de cara a portería. Respecto a la polémica de los dos penaltis no quiso opinar, pero remarcó que no hay imágenes de la calidad que merece la categoría: "Ojalá pueda haber más cámaras para que se vean mejor las imágenes".

A por otra ronda

Tras la remontada agónica frente al Real Jaén, el Deportivo pone el foco en la segunda ronda de Copa del Rey que los medirá al Málaga. Estévez comentó que la realidad entre las dos competiciones es distinta y que el chip ya está cambiado al modo Copa.

Enfrente tendrán a uno de los rivales históricos del panorama español, refundado del C.D. Málaga con el que se vieron las caras por última vez hace 47 años. Desde entonces, caminos muy distintos entre ambas escuadras, hace más de diez años el conjunto malaguista estaba disputando los cuartos de final de la Champions League mientras que los de Elda luchaban en la Tercera División.

"Ojalá pueda haber más cámaras para que se vean mejor las imágenes para juzgar las jugas en el VAR".

Ahora la realidad es muy distinta, el Eldense es el rival de mayor categoría tras el descenso la campaña pasada de los andaluces a 1ª RFEF. Esa será una de las motivaciones que puede tener el conjunto boquerón de cara al partido según comentaba Estévez: "Mueve la motivación que sea un rival de mayor categoría. Ya lo vivimos nosotros mismos el año pasado con el Burgos y esa va a ser la realidad que nos vamos a encontrar".

El entrenador también remarcaba el buen trabajo de su cantera que "históricamente nutre de jugadores a la primera plantilla". Además, es consciente de lo que supone jugar en un campo como La Rosaleda: "Es un campo que aprieta, la exigencia será máxima y pese a que harán rotaciones tienen una plantilla muy competitiva".

Respecto a las bajas, Marc Mateu apunta a no estar disponible, ya que sigue "entre algodones" tras esa sobrecarga hace un par de semanas en el aductor. Al igual que Youness y Álex Martínez, de los que Estévez ha bromeado con que serán dos fichajes del mercado invernal, dado que se espera que regresen en enero.

Un Eldense que estará acompañado por cerca de 150 aficionados que se desplazarán hasta tierras malagueñas para animar al equipo pese al cambio de horario anunciado poco más de una semana antes de la fecha prevista.