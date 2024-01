El CD Eldense ya tiene a su segunda incorporación de de este mercado invernal. Se trata del delantero Mohammed Dauda, ghanés de 25 años, 1 ‘74 metros de altura, que tiene previsto llegar este miércoles Elda para ponerse a las órdenes de Fernando Estévez. Será el séptimo equipo profesional para el atacante tras el Asante Kotoko, Anderlecht, Vitesse, Esbjerg, Cartagena y Tenerife.

Desde el club tinerfeño ya intentaron buscarle una salida en el pasado mercado estival ante la irregular temporada que cuajó. El jugador insistió en quedarse y que le dieran otra oportunidad, lo que provocó que su técnico, Asier Garitano, paralizara cualquier operación abierta para contar con el atacante durante esta campaña.

Pero los números no han mejorado en el presente curso, en el que no le han faltado las oportunidades ya sea de titular o revulsivo. Ha disputado un total de once encuentros, tres de ellos como titular, en los que su balance se cuenta por cuatro tarjetas amarillas y una roja. En las tres temporadas y media que lleva en la Segunda División española ha sido expulsado hasta en cuatro ocasiones, unos números llamativos para tratarse de un delantero.

El jugador ghanés sufrió una lesión muscular a finales de octubre, durante un entrenamiento al sacar un córner, lo que hizo que se perdiera prácticamente el tramo final de la primera vuelta. La afición chicharrera ha perdido también la confianza en él, después de desembolsar una cuantía económica de 405.000 euros al Anderlecht, tras su buen hacer durante su etapa en el Cartagena.

Esa versión es la que espera el propio Mo Dauda recuperar de la mano del Eldense, ya que durante su etapa como albinegro, en la campaña 21-22, llegó a anotar nueve goles y dar una asistencia en 38 partidos. Unos números que llamaron la atención del Tenerife, donde hasta ahora no ha recuperado esa buena versión. Con la entidad blanquiazul tiene contrato hasta 2026, por lo que se avecina como una aventura en la que pueda recuperar su confianza como goleador.

Un atacante versátil

Con su llegada, el Eldense logra enrolar a sus filas a un delantero que puede adaptarse al esquema de dos puntas que suele plantear Estévez. El ghanés suele partir desde la izquierda, aunque sus capacidades pueden hacerle jugar también desde la derecha, ya sea como extremo e incluso desde la mediapunta.

No se trata de un «9» puro, un perfil que se sondea también desde la directiva azulgrana. Pese a ello, Dauda cumple con el perfil goleador que pide el club, aunque su incorporación se hará progresivamente dado la falta de minutos que ha tenido el delantero en estos últimos meses.

LA FICHA:

Nombre: Mohammed Dauda

Edad: 25 años (20/02/1998)

Altura: 1,74 m

Equipos anteriores:

Tenerife

Cartagena

Esbjerg

Vitesse

Anderlecht

asante kotoko