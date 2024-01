Momento memorable el que está viviendo la ciudad de Elda con su Deportivo Eldense, la victoria ante el Espanyol dio lustre y reafirmó, en forma de resultado, la buena campaña que están cuajando los pupilos de Fernando Estévez.

El equipo azulgrana ocupa la decimotercera posición, asentado en la zona tranquila de la tabla con 33 puntos y más cerca del "play-off" de ascenso a Primera que del descenso, que tiene a nueve puntos.

Dos victorias ante Amorebieta y Espanyol y un empate que se quedó corto frente al Real Zaragoza es el balance tras el arranque en la segunda vuelta. Pero la victoria del domingo frente al conjunto catalán reafirmó lo que ha logrado el equipo con la ciudad, vivir un momento histórico que tan solo los más mayores de la ciudad zapatera recordarán.

5.735 personas llenaron el Nuevo Pepico Amat, la mejor cifra del estadio desde que se fundó en 2012. La afición vuelve a presumir de ser del equipo de su ciudad y se ha recuperado una masa social que parecía desaparecida tras unos años muy complicados a nivel institucional y deportivo. Se superó la entrada del partido de Copa del Rey frente al Athletic Club de Bilbao, con un estadio que apretó desde el primer momento, animó a los suyos y celebró cada gol como si fuera el último, logrando crear una gran conexión entre afición y equipo que viene cuajándose desde el curso pasado.

Ese buen trabajo se ha dado a conocer en todo el panorama nacional. El Eldense venció a un rival histórico de nuestro fútbol como es el Espanyol, ha logrado cuatro de seis puntos frente a los pericos y no se recuerda un partido esta campaña donde los chicos de Estévez no hayan competido. Incluso el entrenador del conjunto catalán, Luis Miguel Ramis reconoció tras el encuentro que el Deportivo les había pasado por encima.

La racha del Deportivo se extiende a seis partidos sin conocer la derrota, muy lejana parece aquella que tenía antes del encuentro frente al Amorebieta de ocho partidos sin ganar, y tal y cómo dijo el entrenador azulgrana tras la victoria ante el Espanyol: “El resultado muchas veces nos hace percibir una realidad diferente a la que en realidad es”.

Con una plantilla comprometida con el objetivo, desde el que más juega hasta el que menos, con todas las posiciones bien cubiertas y con la garantía de que el que sale del banquillo va a salir a igualar o mejorar el rendimiento que ha dejado su compañero. No es casualidad que las tres incorporaciones de este mercado invernal (Monsalve, Mo Dauda e Ian Mackay) resaltaron el buen ambiente del vestuario durante sus presentaciones.

Presupuesto humilde en la categoría

Siendo el séptimo presupuesto más corto de Segunda División, el Eldense ha confeccionado un equipo competitivo, acertando en la mayoría de los fichajes, ya que seis de los once titulares del domingo llegaron en el pasado mercado estival. Los azulgranas, con el permiso del Racing de Ferrol, son uno de los equipos revelación de la categoría, ya que al principio de temporada entraban en todas las quinielas de terminar entre los cuatro últimos.

La línea de trabajo no se debe desviar, ya que los de abajo también aprietan, y hasta que no se consigan los 50 puntos no se pueden lanzar las campanas al vuelo. El siguiente compromiso tampoco será sencillo, ante otro histórico como es el Real Oviedo, el próximo domingo 4 de febrero (16:15 horas) en la capital asturiana.