El empate que cosechó el Deportivo Eldense el sábado ante el Huesca (0-0) se dio por bueno en la mayoría del entorno. Los azulgranas no cuajaron su partido más brillante en lo que va de temporada, sin claridad de ideas en ataque, pero estuvieron sólidos en defensa, con la buena actuación del guardameta Aceves.

El vallisoletano endadena dos buenos partidos consecutivos haciendo intervenciones que han servido para sumar puntos y va disipando poco a poco las dudas de los aficionados que cuestionan su titularidad, tras desplazar de dicho rol a Guille Vallejo y a Zubiaurre. También fue notable el encuentro de todo el equipo en la parcela defensiva, con un Carlos Hernández que volvía al once titular debido a la sanción de Dumic y que aprobó con nota su labor.

Pese a no ser el mejor encuentro de los azulgranas, estos ya encadenan ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota y siguen en la escalada hacia el objetivo de la permanencia, con 35 puntos en 26 partidos. Además, empiezan a reconstruir el fortín del Nuevo Pepico Amat, que fue clave el curso pasado en la consecución del ascenso a Segunda al no perder ningún partido.

Esa filosofía es a la que se agarraron Fernando Estévez y sus pupilos, donde si no puedes ganar al menos no pierdas. Ya son cuatro las jornadas seguidas en las que el Deportivo no ha perdido en casa, con tres empates ante Racing de Santander (3-3), Zaragoza (1-1) y Huesca (0-0) y la victoria contra el Espanyol (3-2).

Desde el pasado 2 de diciembre no conocen la derrota en tierras eldenses, tras caer (0-3) en un polémico partido ante el que será su próximo rival: el Tenerife. En Elda todavía se recuerda aquel penalti señalado al exfranjiverde Ángel Rodríguez, precedido de un posible fuera de juego y de otro penalti un minuto antes sobre Mario Soberón.

El balance en el Nuevo Pepico Amat hasta la fecha es de cuatro victorias, seis empates y tres derrotas. Unos números un tanto cortos en su feudo pero que se ven compensados a domicilio, donde son de los terceros mejores visitantes de la categoría.

Pese a ello, los números en su estadio van mejorando, una progresión que ya avisó Estévez de que era una de las tareas del equipo antes de arrancar la segunda vuelta. De momento ni Zaragoza ni Espanyol fueron superiores a los eldenses en sus visitas, quizás el Huesca ha sido el mejor de los tres que han viajado a Elda, aunque no lograron perforar la meta local.

Abonados a las 14:00

Tras la visita del lunes 19 a Tenerife (20:30 horas), el Nuevo Pepico Amat acogerá dos duelos consecutivos ante el Racing de Ferrol el domingo 25 de febrero (14:00 horas) y contra el Villarreal B el sábado 2 (14:00 horas).

El duelo ante los gallegos será el que enfrente a los dos equipos revelación de Segunda y los que mejores guarismos están logrando de los cuatro que ascendieron el curso pasado. Por otro lado, el Eldense abrirá el mes de marzo ante otro rival directo por la permanencia como es el filial groguet.

Los aficionados de la ciudad del calzado se deberán acostumbrar a un horario poco futbolero para las dos próximas citas en su feudo. Que poco a poco va volviendo a ser el fortín que fue en 1ª RFEF.