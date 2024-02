Tras el agridulce empate del Eldense frente al Huesca, el entrenador azulgrana, Fernando Estévez, quiso poner en valor el punto cosechado y darlo por bueno: «Ellos han empezado mejor, con las ocasiones más claras, luego se ha igualado y la segunda parte se ha puesto más feo y cerrado. Aún así unos centímetros nos han privado de tres puntos en la jugada de Carlos Hernández por fuera de juego, pero estoy contento con el trabajo de los chicos».

El prepatador granadino también lamentó la falta de efectivos en ataque debido a las lesiones: «Faltan herramientas, la opción de dos puntas no la teníamos y estábamos mermados contra un equipo que compite bien».

«Había que refrescar al equipo, Marco (Doué) y Pedro (Capó) venían entrenando bien, pero no hemos perdido con la entrada suya en ataque. Hemos garantizado que no pasara nada. Tenemos que ser conscientes de que el Huesca era un rival directo y antes estábamos a siete y ahora a siete más uno», recalcaba Estévez sobre el encuentro y sobre un oponente al que le tienen ganado el golaveraje particular tras haberse disputado los dos duelos.

Álex Martínez, Mo Dauda y Aceves

En cuanto a nombres propios, Estévez recalcó que la vuelta de Álex Martínez es una herramienta real a partir de ahora. Sobre Mo Dauda mencionó que sufrió unas molestias al descanso y que por eso fue sustituido y sobre Aceves reconoció su buen trabajo y el del preparador de porteros Juan Canales: «Esa parcela está bien cubierta y a un buen nivel. Eso se traduce como una garantía para el cuerpo técnico».

Por último también quiso agradecer a la afición que acompañaran al equipo en una tarde climatológicamente desapacible: «Nos han dado más de lo que les hemos dado nosotros. Tenemos que saber qué club somos y en ese sentido la afición es inteligente. Hoy eran conscientes de que un punto era importante y mostrar esa imagen de equipo rocoso».