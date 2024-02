No fue el mejor partido del Eldense en su regreso al Nuevo Pepico Amat, donde no logró pasar del empate a cero frente a un Huesca que tuvo las mejores oportunidades. Los azulgranas no tiraron a puerta en todo el encuentro, pero ya son ocho las jornadas que suma el Deportivo sin perder y que lo acercan un poco más al objetivo de los 50 puntos.

El Eldense repite su mejor racha sin perder en Segunda División Estévez se vio obligado a hacer hasta tres cambios en el once inicial con respecto al partido frente al Real Oviedo, uno en cada parcela de juego. Carlos Hernández entró por Dumic, sancionado tras su expulsión en tierras ovetenses. Las otras novedades fueron la de Cris Montes, por Clemente, que arrastró unos problemas en la espalda durante toda la semana y la de Mo Dauda por Juanto Ortuño. El resto, una formación muy reconocible la que plantó el técnico granadino sobre el tapete del Nuevo Pepico Amat. Lo que no fue reconocible fue la manera en la que entró el equipo al partido, con varias imprecisiones, tratando de llevar la posesión del balón, pero sin apenas llegada. Enfrente un Huesca que llegaba a la cita necesitado de puntos para seguir con su escalada lejos de los puestos de descenso. A los cuatro minutos, Sielva tuvo un lanzamiento de falta que se marchó por poco de la portería defendida por el guardameta azulgrana Álvaro Aceves. Aceves salva el 0-1 El arquero se volvió a lucir para evitar el tanto de los oscenses casi al cuarto de hora de choque, tras un remate de Gerard Valentín que salvó a ras de suelo. Los aragoneses apenas sufrían en un partido en el que las imprecisiones a la hora de crear empezaban a abundar. El Eldense, pese a querer imponer su juego, no lo lograba, con un Mo Dauda al que apenas le llegaban los balones y pese a alguna tímida llegada de Sergio Ortuño y David Timor, los primeros 20 minutos no se parecían a lo que el público de la ciudad zapatera estaba acostumbrado a ver en los últimos partidos. Con el paso de los minutos, el partido se igualó, pero sin apenas llegadas peligrosas. En los últimos instantes del primer tiempo Chapela tuvo un remate de cabeza tras un córner botado por Marc Mateu que se marchó alto. Valentín también aprovechó las condiciones climáticas que se avecinaban en Elda para probar con un disparo lejano envenenado por el viento, obligando a Aceves a intervenir. La lluvia despidió una primera parte gris por parte de los azulgranas, que no daban con la tecla para hacer daño sobre la portería del Huesca. Ocasión de Chapela Tras el paso los vestuarios, el guion del partido apenas varió, con un Eldense sin claridad arriba, aunque defendiendo sin demasiadas dificultades las acciones de peligro del Huesca, sobre todo desde el saque de esquina. El partido parecía estar con los dos equipos esperando el mínimo error del contrario para hacer daño. Mo Dauda realizó una dura entrada, lo que hizo que se ganara la amarilla y quede sancionado de cara al partido frente al Tenerife por acumulación de cartulinas. El entrenador azulgrana decidió mover el banquillo sacando al delantero ghanés y Cris Montes, que no aprovecharon su oportunidad como titulares, y dando entrada a Juanto y Álex Martínez. El lateral sevillano volvió a jugar con la camiseta azulgrana en competición oficial tras su grave lesión durante el curso pasado. El futbolista volvió a debutar en Segunda División después de hacerlo hace cinco años con el Granada. Marc Mateu: «Veo un 2-0 al Huesca con un gol mío» Pero el choque no cambiaba, con un césped que no estaba en las mejores condiciones, y con muchas faltas entre ambos equipos, lo que hizo que el ritmo bajara considerablemente. La igualdad entre ambos, pero con más claridad por parte de los visitantes. Gol anulado al Eldense Pese a ello, Carlos Hernández marcó tras un balón parado botado desde la izquierda. Tras esa acción, el árbitro anuló el tanto por fuera de juego. Más allá de esa jugada aislada, los pupilos de Estévez no lograban conectar con los hombres de arriba e inconscientemente empezaban a dar por bueno el empate. Más aún, cuando Aceves volvió a atajar un disparo muy peligroso de Iván Martos para terminar una jugada del cuadro altoaragonés. El portero eldense se empezaba a alzar como el mejor del equipo, que ya venía de ser importante frente al Real Oviedo. Previamente, el futbolista del Huesca Elady, se jugó la segunda cartulina amarilla tras una patada a destiempo. En lo que al juego se refiere, el partido no tuvo demasiada historia en los compases finales, más allá de un córner botado por Mateu que se paseó por el área sin encontrar rematador. Finalmente, empate a cero en un partido gris entre ambos conjuntos en el que ambos parecieron dar por válido el punto. El Huesca tuvo más ocasiones, pero ahí surgió la figura de Aceves, para erguirse como el mejor del Deportivo. No fue el mejor partido de los de Elda, aunque lo importante es seguir puntuando. La nota positiva es que ya son ocho partidos consecutivos en el que los azulgranas no conocen la derrota, se sitúan con 35 puntos y cada vez más cerca de la permanencia. El próximo compromiso liguero será el lunes 19 de febrero en Tenerife (20:30 horas). FICHA DEL PARTIDO CD Eldense (0): Aceves; Toni Abad, Carlos Hernández, Íñigo Piña, Marc Mateu; Cris Montes (Álex Martínez min. 57), Sergio Ortuño (Pedro Capó min. 72), Timor Silva, Iván Chapela; Mo Dauda (Juanto min. 57), Álex Bernal (Doué min. 72). SD Huesca (0): Andrés Fernández; Nieto, Loureiro, Pulido, Martos; Gerard Valentín, Sielva, Javi Martínez (Hugo Vallejo min. 77), Joaquín Muñoz (Kento min. 77); Obeng, Elady (Tresaco min. 84). Goles: no hubo. Árbitro: González Francés (Comité canario). Amonestó con tarjeta amarilla al local Mo Dauda y Jesús Clemente. Por parte de los visitantes a Elady. Incidencias: Partido correspondiente a la 26ª jornada de la Liga Hypermotion (Segunda División), disputado en el Estadio Nuevo Pepico Amat ante más de 4.005 espectadores.