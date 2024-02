La buena temporada que está cuajando el Deportivo Eldense en su regreso a Segunda no está siendo casualidad. El gran trabajo que están haciendo los pupilos de Fernando Estévez cuenta con una forma de juego que todos entienden y comparten, lo que se ha traducido en un equipo fiable que confía en lo que hace en su día a día, y los resultados hablan por sí solos. Uno de los artífices de la buena campaña que está cuajando el equipo es Marc Mateu, lateral zurdo de 33 años que llegó el pasado verano del Huesca (próximo rival del Eldense) y que es indiscutible para Fernando Estévez en el once. El jugador valenciano es el tercer futbolista con más minutos del equipo, aunque en el pasado mercado invernal estuvo cerca de marcharse traspasado al Espanyol.

— ¿Qué valoración hace de sus primeros meses en el Eldense?

— Me habían hablado bien del club y su afición antes de venir, aparte Timor llevaba ya unas semanas aquí. Sabía que iba a ser todo muy fácil.

— ¿Esperaba estar en tan buena situación deportiva a estas alturas?

— Personalmente no venía con expectativas de estar arriba o más abajo, es ver lo que hay, cómo llevamos a cabo en los partidos lo que trabajamos y de momento lo estamos consiguiendo.

— Sería importante ganar al Huesca...

— Sí, porque puede ser un rival directo a final de temporada, por el tema golaveraje, porque jugamos en casa, tenemos que hacernos fuertes aquí y que a la gente no le guste venir aquí a jugar.

— ¿Qué recuerdos guarda de la ciudad aragonesa?

— Ahora no están como cuando yo llegué, pero es un club serio. Tengo un montón de amigos de allí y de vez en cuando los echo de menos.

— En su llegada allí la obligación era volver a Primera.

— Ese era el objetivo, pero no lo conseguimos. Hubo cambios de entrenador, había poca paciencia por la gran inversión que hubo y no salió casi nada, pero aprendes también.

— Podría haber sido una ocasión de jugar en la élite del fútbol español.

— Pues sí, era una ilusión que tenía, pero no pasa nada. No era para mí esa oportunidad.

— También tuvo la ocasión de luchar por el ascenso en este mercado si hubieses fichado por el Espanyol.

— Podría haber sido, pero no se llegó a un acuerdo en el que todas las partes estuvieran satisfechas y cada uno se quedó en su sitio.

— ¿Qué es lo que hizo que al final se quedara?

— Cuando te viene un Espanyol, y más con mi edad, te apetece, como es obvio. Lo que pasa es que luego se tienen que poner de acuerdo entre clubes, y ahí es donde no se llegó a ningún entendimiento. Tampoco hay que darle más vueltas porque es peor. Ahora a seguir con el Eldense, que lo quiero mucho y a competir.

— ¿Y si vuelven a por usted en verano?

— Pasará exactamente lo mismo que ha pasado en el mercado de invierno. Tendrán que hablar entre los clubes, qué exige cada uno, saber mi opinión y empezar la negociación.

— ¿Aspira a cotas mayores en el Eldense?

— Esta categoría es muy traicionera y si te relajas te pasan por encima sin verlo venir. No estoy pensando en otra cosa que no sea en el partido de mañana y si acabamos con 37 puntos mejor, con 35 bien, lo importante es no dejar de puntuar.

— Y a nivel profesional, ¿cómo se encuentra en Elda?

— Estoy cómodo, practicamos un fútbol que me gusta, competimos en todos los estadios, no estamos lejos de puntuar y eso hace más cómodo el día a día.

— ¿Qué nota le pone al equipo hasta el momento?

— Un notable, un siete.

— ¿Y una porra para el partido contra el Huesca?

— 2-0, con gol mío.