Estévez: "El Eldense y su afición merecen certificar la permanencia en Elche"

El entrenador del CD Eldense, Fernando Estévez, ha señalado este viernes, en la rueda de Prensa previa al derbi de este domingo (18.30 horas), en el estadio Martínez Valero, contra el Elche CF, que afrontan el encuentro con la única idea de sumar una victoria, que les permita cerrar la permanencia de forma matématica. Para ello, le restan dos puntos e, incluso, con una derrota pueden sellarla, pero dependerán de los resultados del Amorebieta y del Alcorcón.

"Vamos a Elche con la intención de sumar los tres puntos que nos den la permanencia", ha indicado el preparador azulgrana, en declaraciones recogidas por EFE. "Sabemos desde hace semanas que cada partido es una final y que estamos cerca de lo que queremos. Nos quedan dos finales, la primera en Elche y nuestra idea es que sólo tengamos una final", ha comentado.

"Tendremos enfrente a un rival exigente que tiene cosas en juego, pero vamos con la intención de ganar para lograr nuestro objetivo", ha asegurado Estévez en referencia a un conjunto ilicitano que apura sus opciones de entrar en la promoción de ascenso.

El entrenador granadino se mostró agradecido por el masivo desplazamiento de seguidores del Eldense al Martínez Valero. "Hay un deseo de devolver al deportivismo lo que la afición nos está dando. Hemos quintuplicado el número de abonados y asistencia. Desplazar más de dos mil quinientos aficionados es algo muy bonito", ha recordado.

El entrenador del Eldense, después del último encuentro en el Nuevo Pepico Amat, frente al Levante / MATÍAS SEGARRA

"Después de la campaña que hemos hecho, los jugadores, el club y la afición se merecen certificar la permanencia en Elche. Lo tenemos muy cerca y viendo al equipo estoy convencido que lo vamos a conseguir", añadió.

Respecto al conjunto de Sebastián Beccacece, el técnico azulgrana ha comentado que "es un equipo muy vertical en el último tercio" y señaló que la clave será ser "un equipo serio y rocoso". "Si mostramos nuestra identidad nos da para sumar y hacerle un partido complicado al Elche", apuntó.

Estévez, dando instrucciones, durante un encuentro / MATÍAS SEGARRA

Por último, Fernando Estévez dejó claro que no mirarán durante el partido otros resultados porque no se puede "controlar" lo que no depende de uno mismo. "Eso resta energías. Estaremos centrados en lo nuestro porque tenemos que estar conectados lo que depende de nosotros", concluyó.