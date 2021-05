Otro golpe para la cereza: las últimas lluvias elevan las pérdidas a 4 millones de euros

Se las prometía felices el sector cerecero de la provincia cuando, a finales del pasado mes de marzo, las previsiones que manejaba eran de lo más optimistas. Las temperaturas primaverales vividas en febrero habían tenido efectos positivos sobre los cultivos, puesto que la floración llegó antes de lo previsto, lo que iba a permitir irrumpir con precocidad en los mercados y disfrutar de los altos precios que habitualmente se pagan en el inicio de la temporada. Pero todas estas ilusiones se fueron al traste semanas después, cuando justo en el momento en que se iba a iniciar la campaña de recolección llegaron las precipitaciones, las temperaturas bajas y una gran humedad. El resultado fue que, de ir con adelanto, finalmente se llegó con dos semanas de retraso a las tiendas. Además, 100.000 kilos de cerezas, justo las primeras, quedaron agrietadas como consecuencia de la lluvia, por lo que no se pudieron comercializar. Sumando ambos factores, las pérdidas, cuando todavía no se había ni arrancado, ascendieron a 3 millones de euros.

Los destrozos afectan a toda la zona productora, desde el Vinalopó a las comarcas de l’Alcoià, el Comtat y la Marina

Pues bien, la cosa no se ha quedado ahí, dado que este pasado fin de semana volvían a hacer acto de presencia las precipitaciones. Según el presidente de la Denominación de Origen (DO) Cerezas Montaña de Alicante, Hilario Calabuig, «las lluvias han sido generalizadas y, consecuentemente, han tocado a todas las zonas productoras, desde el Vinalopó hasta las comarcas del Comtat, l’Alcoià y la Marina Alta, donde los daños han sido considerables».

Las valoraciones iniciales apuntan a que han resultado afectados 300.000 kilos de fruta. A pesar de ser una cantidad superior a la del inicio de la campaña, los precios ya no son tan elevados como entonces, por lo que las pérdidas económicas se han situado alrededor del millón de euros.

El 15% de la cosecha que se había previsto para el conjunto de la provincia se ha visto afectada

Sumando los dos episodios de precipitaciones, las pérdidas ascienden a 4 millones de euros y la fruta afectada, a 400.000 kilos, lo que viene a suponer alrededor de un 15% del total de la cosecha prevista en el conjunto de la provincia. «Vamos a ver si a partir de ahora el tiempo nos respeta y podemos acabar la campaña sin nuevas incidencias significativas», enfatiza Calabuig.

Por su parte, Lorenzo Chinchilla, técnico de Asaja, explica que, mientras las lluvias han sido positivas para la mayor parte de los cultivos, en el caso de la cereza los resultados están siendo muy negativos. Según sus palabras, «se ha registrado una auténtica avalancha de partes para los seguros agrarios, lo que pone en evidencia que los daños han sido considerables en todas las zonas productoras. Es el riesgo que tiene este cultivo, que es muy sensible sobre todo con la lluvia, su principal enemiga».

Precios inferiores a los del año pasado por la alta producción

La discreta calidad como consecuencia de la humedad también está influyendo en la cotización

Los precios de las cerezas se están moviendo este año en baremos inferiores a los del año pasado, circunstancia que desde la Denominación de Origen (DO) Cerezas Montaña de Alicante se atribuye a la elevada producción en todo del territorio nacional, así como a una discreta calidad.

El presidente de la entidad, Hilario Calabuig, señala que, «al contrario que a nosotros, las lluvias han respetado bastante al Valle del Jerte, el principal competidor, mientras que la afección tampoco ha sido demasiado acusada en la zona de Aragón. El resultado es que hay un importante volumen de fruta en el mercado, lo que siempre repercute en los precios».

El otro factor es la discreta calidad de las cerezas, en comparación a otras campañas. «Las propias lluvias -destaca- han propiciado una elevada humedad, de manera que aquellas que no han quedado agrietadas han visto la calidad reducida».

La consecuencia es que, si el año pasado a estas alturas de campaña se pagaba una media de 4,5 euros por kilo, en la actual apenas se rebasan los 3 euros, con lo que los beneficios están cayendo.

El cultivo de cerezas ocupa una superficie de 2.678 hectáreas en la provincia de Alicante, localizadas principalmente en las comarcas de l’Alcoià, el Comtat, el Vinalopó y la Marina Alta.

La cosecha de este año es un 200% mayor que la del año pasado, cuando los resultados, sobre todo en la zona de la montaña, fueron catastróficos, debido a problemas de cuajado.