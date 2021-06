La climatología permite duplicar la producción de brevas de Albatera y llegar a 1.500 toneladas

La campaña de la breva de Albatera no podía tener mejor arranque. Los productores de esta fruta de verano prevén duplicar este año la producción tras una mala campaña en 2020, cuando apenas se alcanzaron los 600.000 kilos. El mercado nacional y el internacional contarán esta temporada con 1,5 millones de kilos de brevas de Albatera. Las primeras, bajo la marca «Breva de Albatera», están alcanzando buenos precios en origen, que rondan los 4 euros por kilo, aunque se prevé que en las posteriores semanas bajen. No obstante, no se estima que lo hagan por debajo de los 2,5 euros el kilo. La breve campaña se extenderá hasta finales de este mes de junio.