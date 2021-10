Los auditores rebajan el optimismo sobre la recuperación

Así se refleja en el Análisis de la situación económia 2021 que ha realizado el Colegio de Auditores de la Comunidad Valenciana, tras encuestar a 650 de estos profesionales, que se encuentran entre los que conocen más a fondo la situación real de las empresas por el trabajo que desempeñan.

El estudio recuerda que la economía española retrocedió un 0,4% en el primer trimestre del año por la caída del consumo y la inversión, pero mostró una recuperación en los dos siguientes trimestres dotando de una gran esperanza a los empresarios. En el caso de la Comunidad, las previsiones de crecimiento ascienden a un 8% al terminar el año según la CEV, aunque otras entidades como el BBVA prevé que serán del 6,4%. Sin embargo, los profesionales de la auditoría alertan de que esto no será así y que quedaremos muy por debajo de esta cifra.

De hehco, según el 84% de los consultados, la mejora paulatina del panorama económico continuará durante los próximos meses, pero no no llegará a niveles previos a la crisis sanitaria hasta finales del 2022. "Esta crisis es muy diferente a cualquier otra que hayamos vivido y por eso la recuperación ya la estamos viendo llegar. Quizás no sea tan rápida como creíamos y los niveles de crecimiento sean lentos pero constantes. Por eso, no veremos el final del túnel hasta finales de 2022", asegura el presidente del Coletio, el alicantio Rafael Nava.

Para esta reactivación de la economía, las compañías valencianas cuentan con la llegada de las ayudas provenientes de fondos europeos. Sin embargo, los expertos de la auditoría de cuentas advierten de que únicamente el 20% de las empresas de la autonomía que soliciten estas ayudas las recibirán. Además, prevén que el total de la financiación no llegue a las compañías hasta principios de 2022. Los sectores más susceptibles de recibir estas ayudas serán los del turismo, la hostelería y la automoción que han sido los más castigados de la crisis.

Además, los expertos subrayan que “las empresas auditadas tendrán más posibilidades de recibir la financiación europea” ya que cuentan con las herramientas de supervisión y transparencia necesarias para que el capital sea invertido de manera eficaz en la compañía.