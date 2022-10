Cambio radical en la composición del negocio de la ilicitana Alzis. La incorporación del mayorista de viajes CDV al perímetro del grupo ha provocado que la intermediación turística haya desbancado a las salas de bingo como la actividad que más dinero aporta a las cifras de facturación del conglomerado. Un sorpasso fruto de la estrategia de diversificación que desarrolla la compañía de la familia Coves desde hace años y que también le llevó el año pasado a convertirse en el principal accionista de la tecnológica Orizon, además de poseer gimnasios, parkings, discotecas, distribuidoras de butano y participaciones minoritarias en la cadena de tiendas de animales Miscota o en PLD Space, la firma que a finales de año lanzará al espacio el primer cohete español.

A este respecto, cabe recordar que Alzis puso en marcha el año pasado el fondo de inversión Valectra Global SCR, precisamente para articular este tipo de inversiones. A través de este vehículo la firma aumentó su participación en CDV, el consolidador de viajes que dirige Juan Francisco Trasmonte, hasta el 52,3%; mientras que en el caso de la firma que lidera Ángel Pineda, Orizon, pasó a controlar el 50,4% de las acciones, lo que le permitió incorporar a ambas compañías al perímetro de consolidación del grupo.

Gracias a estas entradas, la facturación de Alzis se disparó hasta los 58,2 millones de euros, un 126% más que en el ejercicio anterior. De esta cifra, hasta 29,4 millones procedieron de la actividad de agencia de viajes, a lo que habría que sumar otros 591.000 euros por la prestación de servicios relacionados con este negocio. Una cantidad que supera ampliamente los 17,6 millones de ingresos que generó el juego del bingo, las máquinas recreativas y el resto de servicios vinculados a sus salas de juego, que hasta la fecha eran lo que aportaban el grueso de la cifra de negocio. No obstante, hay que señalar que esta actividad fue una de las que se vio más afectada por las restricciones impuestas por la pandemia, cuyos efectos aún se arrastraban el año pasado.

Por su parte, la participación en Orizon aportó otros 3,5 millones a la facturación consolidada del grupo; los ingresos por alquiler sumaron 1,7 millones; la intermediación en la venta de butano 1,17 millones; y la cadena de gimnasios Cosmopolitan otros 1,2 millones.

Esta mejora en la parte de los ingresos también se vio reflejada en los resultados, con un beneficio neto de 3,1 millones de euros, un 76% más que en 2020. No obstante, desde la compañía recuerdan que se trata de una cifra todavía un 58% inferior a la que registraba antes de la pandemia.

En cualquier caso, el CEO de la compañía, José María Cove Selva, valora positivamente estos resultados y destaca el impulso que ha recibido la estrategia de diversificación del grupo. “Incluso en este complicado año, no hemos dejado de invertir en las personas y en los negocios por lo que salimos reforzados de este importante reto y mejor preparados para el futuro", asegura el ejecutivo que, además del aumento de participación de Orizon y CDV, destaca también la inversión realizada para relanzar la cadena de peluquerías Oh My Cut!, tras reestructurar su cúpula directiva. Un plan que le ha permitido abrir nuevos establecimientos en Alicante, Valencia y Barcelona.

En cuanto a 2022, el director general de Alzis, Jaime Rubí, que el reto de las distintas divisiones y empresas que componen el grupo es "mejorar el servicio sin incrementar los precios, en un entorno de alta inflación, para seguir siendo líderes en nuestros sectores".