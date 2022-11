El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha ratificado la sentencia condenatoria del Juzgado de lo Social número 5 de Alicante por vulneración de derechos fundamentales a la empresa Correos, tras la denuncia interpuesta por una empleada y CCOO como partes demandantes, frente a una situación de acoso laboral en su puesto de trabajo por parte del director de la oficina donde trabaja en la provincia de Alicante.

La trabajadora, según señala CC OO en un comunicado, sufrió injustificadamente, por parte del director de la oficina de atención al público donde trabaja, "actuaciones de hostigamiento e intimidación de forma constante en el tiempo, sistemática y de manera reiterada, concretamente en actos de control o restricción de comunicación de la trabajadora con otros empleados o con representantes sindicales, en seguimiento de su trabajo con excesivo celo, en invasión de espacio personal para comunicación de instrucciones, en la imposición de tareas de manera inapropiada, y en la utilización de un tono desmesurado frente a la trabajadora, lo que generó en esta una situación intimidatoria y atentatoria contra su integridad moral, provocándole periodos de baja laboral".

Los hechos descritos se remontan a 2020, poniéndose en conocimiento de Correos tanto por la trabajadora y por CCOO, y exigiendo la activación del “protocolo contra el acoso” recogido en el marco de la regulación vigente en Correos.

Sin embargo, Correos, añade el sindicato, no acometió de manera garantista dicho protocolo y cometió irregularidades en cuánto al procedimiento de acoso en el trabajo, realizado por el Área de Sanciones desplazado desde Madrid, que una vez realizado el informe, en sus conclusiones, dictaminó que simplemente se producían desavenencias en las relaciones laborales entre la trabajadora y el director de la oficina, lo que supuso que, como consecuencia, no se derivó ninguna actuación que protegiera a la empleada, ya que no reconocía la existencia del mismo, dejándola nuevamente expuesta al acoso laboral con total impunidad para el acosador. Es por ello, destaca CC OO, que la trabajadora tuvo que acudir a los tribunales buscando la protección necesaria y poner fin a tal situación.

Han sido finalmente el TSJ el que finalmente han condenado a Correos por "no actuar y desproteger" frente al acoso laboral a que se sometía, de manera continuada, a dicha trabajadora.

CCOO, reza el comunicado, ha exigido "la ejecución de la sentencia en toda su extensión, (económica, laboral y organizativa, con el cese inmediato del director acosador y la apertura del correspondiente expediente disciplinario) para que en esa unidad la protegida sea la trabajadora y no el acosador".

CCOO exigirá también en la Comisión Estatal de Salud Laboral una revisión integral de los procedimientos internos contra el acoso, para que sean instrumentos efectivos de protección frente al mismo, contando para ello con personal con formación específica y en el que el procedimiento reservado "no sea un coto cerrado sin posibilidad de intervención, en el que nunca se interese por el estado de la persona acosada demandante, cuestión fuertemente criticada por los tribunales al afirmar que Correos no atendió adecuadamente a la trabajadora, y que incluso después de la investigación por acoso, no se adoptase ninguna medida concreta contra el mismo".