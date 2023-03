Se las prometía felices el sector agrario con la reversión de las estaciones de ITV, pero, al menos de momento, ha salido defraudado. Y es que la Dirección General de Industria, dependiente de la Conselleria de Economía Sostenible, ha rechazado su pretensión de equipar las unidades móviles para la revisión de los tractores de gran formato y las cubas, al considerar que los costes son, hoy por hoy, inasumibles.

La Unió ha sido la organización que ha trasladado esta petición, y también la que ha expresado su desencanto ante la negativa. Fernando Durá, responsable de maquinaria de la comisión ejecutiva de esta entidad, destaca que lo que se planteaba era la posibilidad de que los tractores con una velocidad superior a los 40 kilómetros por hora, así como las cubas para la aplicación de purines, pudiesen pasar las inspecciones en las unidades móviles que se desplazan a las zonas rurales.

«Nuestra intención -indica- era evitar el traslado de estos vehículos desde las comarcas de interior y que tengan que circular durante muchas horas hasta llegar a las estaciones de ITV fijas, mayoritariamente situadas en la costa, puesto que, independientemente de la velocidad que marca la ficha técnica, la realidad es que no pueden transitar a más de 25 kilómetros por hora».

La solicitud, sin embargo, no ha sido atendida por parte de Industria, lo que ha generado las críticas por parte de La Unió. Según Durá, «los costes no son tan elevados como para que un servicio público no pueda atenderlos. El reto sería dar una buena prestación con independencia de donde resides y más si hablamos de zonas desfavorecidas y en riesgo de despoblación». El representante de la organización agraria, en este sentido, añade que si no se facilita la inspección para este tipo de maquinaria, «lo mejor que podrían hacer es quitar también la obligación de pasarla y así ahorramos todos, agricultores y Administración».

Por su parte, Josep Albert, director general de la Sociedad Valenciana de ITV (Sitval), entidad que ha asumido la gestión del servicio, no cierra del todo las puertas a que se pueda llegar a un acuerdo, aunque reitera que el coste es muy elevado. «Es algo que tenemos que analizar, porque es cierto que este tipo de vehículos tienen una movilidad complicada. Pero estamos hablando, de entrada, de una inversión muy elevada que ahora mismo resulta complicado de asumir».

Sitval está trabajando en estos momentos en otros frentes, como la reapertura de las unidades móviles de Calp, El Campello y Santa Pola, para la que sigue sin haber fecha. «El objetivo es que sea cuanto antes», asevera Albert.