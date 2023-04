Horizontes todavía inciertos en Ford Almussafes pese al acuerdo en el ERE

El acuerdo la pasada semana en el expediente de regulación de empleo (ERE) de Ford Almussafes, con prejubilaciones a partir de los 53 años e indemnizaciones adicionales de hasta 40.000 euros para fomentar las salidas voluntarias, ha cerrado un capítulo relevante para la planta. Sin embargo, una vez superado este momento y a la espera de que se vayan produciendo las salidas desde el 2 de mayo, aún hay varios horizontes inciertos para la factoría, escenarios productivos, económicos y, sobre todo, de un futuro eléctrico que la empresa no ha perfilado todavía.

Una mejora en la cadena de suministros e impacto del ERE

Lo más inmediato en conocer su futuro debe ser el expediente de regulación temporal de empleo (Erte) que rige en la factoría. Una vez pasen las festividades de Semana Santa, es previsible que comience a plantearse este horizonte, ya que el plazo actual de finalización del proceso es el 30 de junio. Desde hace meses, su justificación se ha enmarcado en la falta de componentes para poder producir. Sin embargo, los datos de la patronal de fabricantes (Anfac) en relación a febrero –mejora del 19,7% respecto al año anterior– apuntan a que la falta de piezas parece estar superándose. Este hecho, sumado a la menor carga de trabajo que vive desde la semana pasada la planta tras la desaparición del S-Max y del Galaxy y a la menor plantilla tras el ERE apuntan a que el Erte podría sufrir modificaciones considerables en los calendarios de paradas durante las próximas semanas.

Una factoría ‘kugadependiente’ a la espera de noticias

Una "travesía complicada". Esas fueron las palabras con las que el presidente del comité de empresa de Ford Almussafes y líder de UGT en la planta, Carlos Faubel, definía en una entrevista con este diario cómo iba a ser el camino hacia la electrificación. No en vano, una vez desaparezca la furgoneta Transit –cuyos plazos de salida pueden ser cercanos, según apuntan a este diario fuentes conocedoras de la situación de la fábrica– de las líneas de producción, Almussafes se quedará solo con el Kuga hasta la llegada de la inversión eléctrica. Esa realidad, por mucho que sea un modelo al alza en ventas en Europa, hace que la incertidumbre siga aumentando sobre la forma de resistir con la ‘kugadependencia’.

Financiación histórica para adecuar la planta a los eléctricos

Sin duda la gran pregunta por responder es cuándo llegará a la factoría una inversión para la electrificación que será histórica y que podría ascender hasta los 2.000 millones de euros, según dijo Faubel en otra entrevista con Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica. Anunciada tras la ‘victoria por la supervivencia’ de Almussafes frente a la planta alemana de Saarlouis el pasado verano, aún se desconocen los tiempos concretos. Martin Sander, jefe de la división eléctrica de Ford en Europa, dijo a este diario en octubre que el horizonte para que salga el primer eléctrico en la factoría es el de 2026. Al menos, de momento.

No obstante, en relación a ella habrá que conocer si finalmente Ford entra en la segunda parte del Perte del vehículo eléctrico prevista para septiembre después de la renuncia del año pasado a los 107 millones de euros otorgados por no poder llegar a los plazos y de que la ya exministra de Industria, Reyes Maroto, vinculara las ayudas del Gobierno a un mantenimiento del empleo que con el ERE no se ha producido. Aún sí, al respecto, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, abría la puerta el pasado viernes en una entrevista con Europa Press a este al asegurar que la firma "tiene derecho a presentar su proyecto para la electrificar la factoría y cuando se produzca veremos cómo se gestiona".

Alta gama a la espera de conocer si llega el Mustang Mach-e

No solo la inversión importa, también lo hace la necesidad de que Almussafes obtenga modelos atractivos –como lo fue el Fiesta en los 80 y 90– para el futuro. Mientras en su base europea principal, Colonia, la firma ya ha puesto en marcha sus primeros eléctricos del Viejo Continente, del futuro de la planta valenciana nada oficial se sabe. Solo que será la plataforma GE2 la que llegue a la factoría, una plataforma de tecnología propia en cuya versión actual se hace el Mustang Mach-e. La evolución de este SUV deportivo sigue siendo hoy uno de los candidatos con más posibilidades de llegar, más aún si se tiene en cuenta que en Almussafes está previsto que se fabriquen, según pudo saber este diario hace meses, eléctrico de alta gama para competir con Tesla.