Alquilar una vivienda en la provincia de Alicante ya es más rentable que en 2019, antes de que irrumpiera la pandemia. Así lo pone de manifiesto un estudio realizado por la sociedad de valoración y tasación Euroval y el Instituto de Análisis Inmobiliario (Instai), que concluye que el rendimiento medio en 2022 fue del 6,1%, medio punto más que el ejercicio anterior y una décima por encima que hace cuatro años. El aumento de los beneficios ha sido posible tras el repunte de los precios de arrendamiento en un 15% durante el ejercicio pasado, si bien el encarecimiento de los costes de compra de las viviendas ha lastrado los resultados.

La rentabilidad de las viviendas de alquiler en Alicante no deja de deparar alegrías a sus propietarios. El informe que se ha hecho público es el resultado de comparar, por una parte, el precio medio agregado de la vivienda en la provincia, según la estadística del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, y, por otro, el precio medio del alquiler en el periodo 2021 y 2022. El estudio confirma el importante repunte de la rentabilidad del alquiler residencial en el último año, que ha coincidido, además, con un significativo calentamiento de los precios en este territorio.

Además de situarse por encima de los niveles prepandemia, el crecimiento ha sido notable con relación a 2020, cuando el rendimiento estaba en el 5,6%, y el de 2021, cuando se situó en el 5,3%.

No obstante, y como también se señala en el informe, la rentabilidad del alquiler se ha visto lastrada por el importante repunte del precio de compra de la vivienda, que, aún siendo sensiblemente inferior al del alquiler, ha resultado suficiente como para drenarlo de manera muy significativa. Tal y como se deja constancia en el estudio, «al ser la rentabilidad resultado de un cociente entre el precio del alquiler y el precio de la vivienda, los alquileres podrán ser relativamente altos o bajos, pero su rentabilidad bruta dependerá en buena medida del valor del denominador; esto es, del precio de la vivienda».

Así, y aunque el precio del importe medio del alquiler anual se situó en la provincia el año pasado en los 9.405 euros, con una subida de casi el 15% con respecto a 2021, su rentabilidad se vio mermada, sin embargo, por el incremento del precio medio de la vivienda, que en 2022 fue de 155.023 euros, un 6% más que el ejercicio anterior.

El informe no oculta lo paradójico de esta situación, pues tal y como sostienen sus autores, «en periodos largos, en general, los alquileres están más limitados al alza que el precio de la vivienda. El alquiler sube, pero no suele hacerlo de manera proporcional al precio de la vivienda, resultando una tendencia al mantenimiento o de ligera baja en su rentabilidad». Sin embargo, añaden los expertos, «esto no ha ocurrido en 2022, donde los alquileres en Alicante han subido por encima del porcentaje en que lo ha hecho el precio de la vivienda».

Por otro lado, en el conjunto de la Comunidad Valenciana, la de Valencia es la provincia donde resulta más rentable alquilar una vivienda, con unos retornos medios anuales del 8,3%. Por su parte, la rentabilidad media en Castellón se sitúa en el 7,6%. Además, las tres provincias han superado holgadamente la rentabilidad media a nivel nacional, que en 2022 fue del 5,8%.